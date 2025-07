Stati Uniti, 9,7 milioni di dollari in contraccettivi destinati a Paesi poveri saranno inceneriti

L’amministrazione di Donald Trump si appresta a distruggere contraccettivi destinati alle donne in Paesi bisognosi per un valore di 9,7 milioni di dollari. Questa decisione rientra nell’ambito della scelta politica di smantellare il programma di assistenza estero gestito dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid). La “decisione preliminare” di incenerire i prodotti per—Mondo