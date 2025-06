Il diritto al voto non dovrebbe mai essere ostacolato dalla distanza. Per questo motivo, anche in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno, chi deve tornare nel proprio comune di iscrizione elettorale per votare può usufruire di alcune agevolazioni. Un sistema di sconti che abbatte le barriere economiche che potrebbero scoraggiare la partecipazione democratica. Bonus—Popolazione