Un italiano su tre inizia l’anno a dieta: ecco gli errori da evitare

“Sgarro a Natale e ci penso a gennaio”. A quanti di voi è capitato di pronunciare questa frase? E bene, se sei tra quelli che ha un appuntamento già fissato con la bilancia tra qualche giorno, non temere, perché non sei solo. Secondo le stime di Coldiretti, lo scorso anno, dalle tavole del Paese sono spariti circa 70 milioni di chili tra pandori e panettoni, 95 milioni di bottiglie di spumante, 4 milioni di chili tra cotechini e zamponi, per un tour de force enogastronomico che ha portato aumenti di peso fino a due chili a persona.

Le prospettive del fenomeno per quest’anno non sembrano cambiare, con un italiano su tre che si prepara a iniziare una dieta per recuperare la forma dopo le feste di Natale e Capodanno 2025. Una ricorrenza, anche quella della “dieta a gennaio” dimostrata dalle ricerche su Google, spesso legate alla parola “dieta”: “dieta detox“, “come dimagrire” e “perdere peso velocemente” diventano tra le query più cercate dagli italiani all’inizio di ogni anno.

Gennaio a dieta: ecco come

Tornare a sentirsi bene nel proprio corpo, magari nel giro di poche settimane diventa il desiderio comune di milioni di persone: ma i metodi che scegliamo per rimetterci in riga dopo le feste ci portano davvero verso il benessere o ci allontanano da un rapporto sano con il cibo? “Il vero benessere non si costruisce attraverso regole rigide o privazioni – spiega Giuseppe Maiello, food influencer e creatore di Giuseppe Healthy -. Si costruisce ascoltando il proprio corpo giorno per giorno, imparando a distinguere la fame dalla noia, la sazietà dal senso di colpa. Non serve punirsi a gennaio per quello che abbiamo mangiato a dicembre. Serve trovare un equilibrio che ci faccia stare bene tutto l’anno”.

Dietro quel desiderio di “dieta” a gennaio, secondo Maiello, si nasconde qualcosa di ancora più complesso, un peso emotivo che va ben oltre la nutrizione. E quindi, dove le feste diventano un momento in cui “ci si concede” di sgarrare, quasi fossero una parentesi di libertà da chiudere in fretta, gennaio arriva severo, carico di “buoni propositi” e con la bilancia come “giudice”.

I tre comportamenti da evitare

Ecco i tre comportamenti da evitare.

1. Assumere beveroni sostitutivi e centrifugati “miracolosi” che promettono di rimettere tutto a posto in pochi giorni, ma che nella realtà sostituiscono i pasti completi con soli liquidi privi di nutrienti essenziali. Il rischio? Perdere massa muscolare e creare un rapporto complicato con il cibo solido.

2. Eliminare completamente categorie di alimenti. I più “incriminati” sono i carboidrati che diventano improvvisamente dei nemici da allontanare. In realtà sono alleati preziosi per fornire energia costante al corpo e al cervello.

Senza di essi, il rischio è di perdere fonti di energia che portano cali di concentrazione e che, tra rientro a scuola o a lavoro, può essere pericoloso.

3. Evitare di esagerare in palestra. Dopo settimane di sedentarietà, lanciarsi in allenamenti intensi con l’idea di “bruciare” rapidamente le calorie accumulate è rischioso. Se per diversi giorni il corpo si è abituato a stare a riposo, uno sforzo estremo improvviso potrebbe portare dolori muscolari, infiammazioni o piccoli infortuni. Attività fisica leggera e graduale è un percorso valido per accompagnare il corpo verso la sua ripresa.

Dopo le feste non serve nessuna strategia estrema o regime miracoloso, basta tornare con gentilezza alle proprie abitudini quotidiane, senza drammi e senza sensi di colpa. Infine, la fretta di vedere risultati immediati porta solo a frustrazione e all’abbandono dei buoni propositi, quindi il consiglio, dopo le feste è, quello di armarsi di pazienza e costanza e dedicarsi alla salute psico-fisica, non solo estetica.

