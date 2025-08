Un milione di giovani ha invaso pacificamente Roma per il Giubileo. Provenivano da oltre cento Paesi, molti con zaini, sacchi a pelo, bandiere e simboli religiosi. Per giorni hanno attraversato la città in cortei ordinati, pregato nelle piazze, ascoltato catechesi, cantato fino a notte. Tutto questo mentre la cronaca nazionale continuava a rincorrere i soliti—Giovani