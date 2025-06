I minori non potranno accedere alle cure di transizione di genere. A confermare l’ammissibilità della legge del Tennessee ci ha pensato la Corte suprema statunitense. In questo modo, viene definitivamente approvato il divieto dei bloccanti della pubertà, farmaci che interrompono la produzione di ormoni come il testosterone e l’estrogeno, ritardando i cambiamenti fisici associati alla—Mondo