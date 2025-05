Non sono riconosciute come tali, vengono chiamate “case di cura“, ma la realtà che si consuma dentro le loro mura racconta tutt’altra storia. Scappare da un matrimonio forzato. Lasciare la propria casa senza il permesso del padre o del marito. Scegliere di vivere. Per molte donne saudite, tutto questo può trasformarsi in un sogno proibito—Mondo