Tredici minorenni italiani ogni mille sono vittime di maltrattamento. Il maltrattamento colpisce indistintamente maschi e femmine. Nell’87% dei casi il maltrattante appartiene alla cerchia familiare ristretta. Questa è la fotografia emersa dalla III Indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia, condotta da Terre des Hommes e Cismai per l’Autorità garante per l’infanzia—Giovani