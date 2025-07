L’inchiesta di The Guardian rivela l’orrore sistematico subito dalle donne del posto: decine di migliaia di donne tigrè torturate con oggetti metallici inseriti nei loro organi riproduttivi per renderle sterili e impedire così la nascita di discendenti. Una strategia genocida che ha trasformato i corpi femminili in campi di battaglia etnica. —Mondo