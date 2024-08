Federimprese Europa presenta il nuovo direttivo, la presidente Mary Modaffari: “Promuovere sviluppo e benessere delle imprese”

(Adnkronos) – Alla conferenza stampa, prevista per martedì 3 settembre a Palazzo Montecitorio, parteciperanno rappresentanti del governo

Roma, 29 agosto 2024 – Sarà presentato martedì 3 settembre a Palazzo Montecitorio il nuovo direttivo di Federimprese Europa, confederazione sindacale di carattere nazionale nata con l’obiettivo di tutelare e rappresentare tutte le imprese europee. Alla conferenza stampa saranno presenti rappresentanti del governo e di altre associazioni sindacali di categoria partner della federazione. “La nostra mission è promuovere lo sviluppo e il benessere delle imprese, sostenendo la crescita economica e sociale del territorio europeo” spiega la presidente nazionale di Federimpresa Europa, Mary Modaffari, sottolineando come “per raggiungere questo obiettivo, l’associazione si impegni ad istituire e mantenere strutture proprie che siano in grado di fornire un costante e affidabile riferimento per le imprese”. E in questo senso è da ricordare l’inaugurazione – avvenuto lo scorso giugno – dell’ufficio di rappresentanza dell’associazione a Bruxelles. Federimprese Europa, fondata nel dicembre del 2023, è nata come confederazione sindacale di carattere nazionale, con l’obiettivo di tutelare le piccole e medie imprese all’interno del territorio italiano. Con il passare dei mesi, tuttavia, ha esteso le proprie attività anche a livello europeo e punta a ritagliarsi un ruolo importante nelle discussioni e nel processo decisionale riguardanti il mercato unico europeo e l’internazionalizzazione delle imprese. Federimprese Europa, che è registrata presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, offre ai propri associati un’ampia gamma di servizi: dall’assistenza legale a corsi di formazione e aggiornamento, dall’europrogettazione al servizio Caf, dalla consulenza fiscale, tributaria ed agronomica a servizi per marketing e internazionalizzazione delle imprese.

Contatti: info@federimpreseuropa.eu

—immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)