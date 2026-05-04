Benedetta Rossi incontra Roma

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Cernusco Sul Naviglio, lunedì 4 maggio 2026 – Dopo il grande entusiasmo registrato lo scorso dicembre a Catania, PENNY Italia rinnova l’appuntamento con uno dei volti più amati della cucina italiana. Domenica 10 maggio, il punto vendita PENNY di Roma via Prenestina 890 diventerà un luogo di incontro autentico, dove la spesa quotidiana si intreccia con le storie, le persone e la passione per una cucina semplice e vera.

Protagonista della giornata sarà Benedetta Rossi, che dalle 16.30 alle 18.30 incontrerà clienti e fan in un evento aperto al pubblico, pensato per condividere tempo, sorrisi e valori comuni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato a novembre con la partnership tra PENNY e Benedetta Rossi, nata da un’affinità profonda e riconoscibile: una visione concreta della cucina, fatta di ingredienti accessibili, attenzione alla qualità, rispetto per le tradizioni e lotta allo spreco. Un modo di cucinare – e di vivere – che Benedetta racconta ogni giorno alla sua community con competenza e naturalezza, e che PENNY porta sugli scaffali dei suoi negozi, rendendolo alla portata di tutti.

A Roma, come già accaduto a Catania, l’incontro non sarà solo un momento di firma copie, ma un’occasione di relazione vera. I partecipanti potranno chiacchierare con Benedetta, farsi autografare i libri – acquistati in negozio o portati da casa – e scattare una foto insieme, portando con sé una polaroid istantanea come ricordo dell’esperienza. Durante l’evento sarà possibile acquistare il libro “La mia cucina per tutti”: i clienti PENNYCard, acquistando il libro, riceveranno in omaggio una shopping bag personalizzata in edizione limitata.

Non mancherà un momento di racconto e confronto: Benedetta Rossi sarà infatti ospite dei microfoni di PENNY FM, per condividere con il pubblico il suo percorso, il suo modo di vivere la cucina e il significato di una collaborazione che mette al centro le persone prima di tutto.

«Vogliamo che i nostri negozi siano sempre più luoghi vivi, aperti, capaci di creare legami – commenta Stefania Cerreto, Marketing Communications Manager PENNY Italia – eventi come questo ci ricordano che dietro ogni carrello ci sono storie, famiglie, abitudini quotidiane. Ed è proprio lì che nasce il valore della nostra proposta».

L’appuntamento di Roma rappresenta una nuova tappa di un percorso che continuerà nei prossimi mesi, tra contenuti editoriali, ricette, momenti di incontro e iniziative pensate per rendere la spesa un’esperienza sempre più vicina alle persone. Perché, quando la cucina è autentica, non ha bisogno di essere spettacolo: basta condividerla.

PENNY Italia



PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l’insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula “assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con più di 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un’ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group



Nel 1927, 17 cooperative d’acquisto unirono le loro forze e fondarono la “Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften” – o in breve REWE – con l’obiettivo di organizzare collettivamente l’acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 96 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/



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