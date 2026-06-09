Rockwell Automation amplia il portafoglio SecureOT con funzionalità per la valutazione della sicurezza informatica e servizi gestiti

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Le nuove funzionalità aiutano i produttori a rafforzare la resilienza operativa, proteggere la connettività remota e trasformare la cybersecurity in una pratica operativa continua grazie a un supporto professionale costante.

MILWAUKEE, Wis., 9 giugno 2026 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio di tre offerte avanzate all’interno della suite SecureOT™: OT Cybersecurity Assessement Suite, SecureOT Platform Management Services e Managed Secure Remote Access (MRSA).

A fronte di un volume crescente di allarmi e di una visibilità limitata sugli asset OT, i team di sicurezza informatica devono far fronte a una pressione sempre maggiore per rilevare e gestire tempestivamente le minacce. La suite di soluzioni di cybersecurity industriale SecureOT consente alle aziende manifatturiere di adottare un approccio proattivo e rafforzare la propria resilienza, senza dover investire in infrastrutture aggiuntive o ampliare il personale specializzato.

“Comprendere lo stato attuale dell’ambiente OT è la base di partenza per definire il futuro”, ha dichiarato Maria Else, senior global product manager, Cybersecurity Projects, Rockwell Automation. “Le aziende manifatturiere sono sempre più sotto pressione per rafforzare la sicurezza informatica senza rallentare la produzione. Con SecureOT, combiniamo visibilità, piani d’azione mirati e competenze gestite per aiutare le aziende a proteggere i loro sistemi critici, mantenendo al contempo gli impianti operativi in modo sicuro ed efficiente. Inoltre, ci avvaliamo di tecnologie quali l’intelligenza artificiale (IA) per individuare le vulnerabilità, l’automazione per mantenere l’efficienza operativa e capacità avanzate di intelligence per facilitare l’analisi e comprendere i rischi più recenti.”

OT Cybersecurity Assessment SuiteLa OT Cybersecurity Assessment Suite adotta un approccio strutturato e modulare, progettato appositamente per gli ambienti industriali, indipendentemente dal livello di maturità della sicurezza. Abbinando la raccolta di dati specifici degli ambienti OT con informazioni aziendali strategiche orientate al business, la valutazione della sicurezza informatica offre un percorso ben definito per rafforzare la resilienza.

Sviluppate per gli ambienti OT da professionisti del settore, queste soluzioni di assessment si avvalgono di nuovi modelli proprietari di intelligenza artificiale e machine learning per semplificare le attività di analisi e standardizzare il processo di valutazione, fornendo risultati e indicazioni operative in modo efficiente.

Secure OT Platform Managed ServicesLa SecureOT Platform è la soluzione di Rockwell Automation per la gestione dei rischi e delle vulnerabilità. Rockwell integra ora nella piattaforma la propria profonda conoscenza del settore industriale, introducendo Secure OT Platform Managed Services, un servizio incentrato sulla prioritizzazione dei rischi gestita da professionisti specializzati.

L’ultimo aggiornamento include la gestione degli aggiornamenti della piattaforma, per consentire l’accesso alla funzionalità più recenti: la gestione continua delle attività di discovery e inventario degli asset e un confronto strutturato e continuativo con il cliente attraverso i technical account manager., In questo modo i team di sicurezza possono affrontare più rapidamente le esposizioni a rischi informatici riducendo al minimo i downtime.

Managed Secure Remote Access (MSRA) e oltreIl nuovo servizio MSRA di Rockwell collega gli asset OT, contribuendo a ridurre i rischi, migliorare l’efficienza e semplificare le operazioni in un ambiente vendor-neutral, gestito da Rockwell e basato sull’identità degli utenti. Il livello di accesso remoto instradato tramite cloud supporta gli asset OT e consente ai clienti di essere operativi in tempi rapidi grazie a un’implementazione chiavi in mano, funzionalità di sicurezza basate sull’identità e alla riduzione del carico di lavoro per i team interni. Il servizio MSRA consente una risoluzione dei problemi più rapida e una collaborazione più sicura con i fornitori, essendo un servizio scalabile che si adatta alle esigenze di ogni struttura.

Questo ultimo aggiornamento introduce anche la nuova versione delle Politiche e procedure di sicurezza informatica OT di Rockwell. Sviluppata dai professionisti OT Governance, Rischio e Compliance (GRC) di Rockwell e in linea con gli standard, i quadri di riferimento e le best practice internazionali, il servizio mette a disposizione una serie completa di documenti volti a promuovere e rafforzare i programmi di sicurezza negli ambienti OT.

Le nuove funzionalità ora disponibili per le aziende del settore manifatturiero e le infrastrutture critiche, ampliano la suite di soluzioni SecureOT di Rockwell, un’offerta completa per la sicurezza informatica industriale progettata per aiutare produttori a valutare, proteggere e migliorare costantemente il proprio livello di sicurezza OT.

La suite di soluzioni SecureOT si inserisce nel più ampio impegno di Rockwell Automation a favore della cybersecurity industriale, che comprende misure di sicurezza dei prodotti integrate in tutte le fasi del ciclo di vita dell’automazione ed è supportata dalla certificazione IEC 62443-4-1 Maturity Level 4, il livello più elevato in materia di sicurezza previsto per i processi di sviluppo dei prodotti. Questo approccio, integrato con funzionalità quali assessment, servizi gestiti e accesso remoto sicuro, offre alle aziende manifatturiere una piattaforma più solida per gestire i rischi OT e migliorare la resilienza.

Per saperne di più su SecureOT e sulle ultime soluzioni per la sicurezza informatica di Rockwell, visitare il sito rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

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