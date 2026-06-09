Ukrainian Armor ucraina sviluppa sistemi terrestri senza pilota e punta alla cooperazione con l’Europa nel settore della tecnologica della difesa

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

KYIV, 9 giugno 2026 /PRNewswire/ — Ukrainian Armor, la più grande azienda privata di difesa in Ucraina, sta incrementando la produzione di sistemi terrestri senza pilota e vede nel mercato europeo una direzione chiave per la cooperazione nel settore della tecnologia della difesa.

Il fiore all’occhiello dell’azienda, il veicolo terrestre senza pilota Protector, fa parte di una strategia più ampia volta a robotizzare il campo di battaglia e a impiegare tecnologie asimmetriche che riducano i rischi per il personale. Protector è progettato per missioni logistiche, di evacuazione e di supporto in ambienti ad alto rischio. La piattaforma è in grado di trasportare fino a 1.000 kg di carico, operare su terreni difficili ed eseguire compiti in zone a rischio dove i veicoli convenzionali sono pericolosi o limitati.

Una delle sue principali applicazioni è l’evacuazione dei feriti dalle zone di pericolo senza mettere a rischio la vita del personale medico e di soccorso. In una guerra in cui ogni missione di recupero di un ferito può costare la vita alla squadra di evacuazione, la piattaforma robotica salva coloro che salvano gli altri.

Il sistema è stato sviluppato in base alle reali esigenze del fronte: consegna di munizioni e rifornimenti, evacuazione medica e supporto alle unità avanzate. Tutte le soluzioni sono state sviluppate in costante comunicazione con i militari, sulla base dell’esperienza di combattimento e del feedback proveniente direttamente dal campo di battaglia.

“L’Europa sta facendo massicci investimenti nella difesa, ma la guerra moderna ha dimostrato che una delle aree più critiche rimane la logistica dell’ultimo miglio nelle zona di pericolo. L’Ucraina ha maturato un’esperienza pratica unica in queste condizioni e siamo pronti a condividere non solo un prodotto, ma anche soluzioni tecnologiche già collaudate sul campo di battaglia. Vediamo un grande potenziale nello sviluppo congiunto di tecnologie con partner europei, dalla produzione congiunta all’integrazione di soluzioni ucraine nella nuova architettura di sicurezza europea”, ha dichiarato Vladyslav Belbas, CEO di Ukrainian Armor.

L’azienda sottolinea inoltre il significativo potenziale di duplice utilizzo della piattaforma Protector, che può essere impiegata non solo in ambito militare ma anche per missioni civili: operazioni in aree difficilmente raggiungibili, risposta alle emergenze, logistica umanitaria e supporto a infrastrutture critiche.

Ukrainian Armor continua ad ampliare la cooperazione internazionale e sta lavorando a nuove forme di partnership con produttori e aziende europee nel campo della difesa.

Informazioni sull’azienda

Ukrainian Armor è il più grande produttore privato di armi dell’Ucraina. Produce veicoli blindati Varta e Novator, mortai e munizioni per mortaio, fornisce telai per l’obice semovente Bohdana ed è un fornitore di componenti per i sistemi missilistici Neptune e MLRS Vilkha. Sviluppa sistemi aerei e terrestri senza pilota, tra cui il Protector, e produce munizioni di artiglieria di vari calibri. L’azienda sviluppa attivamente la cooperazione internazionale, compresa la produzione congiunta di munizioni di calibro standard NATO con l’azienda ceca Czechoslovak Group.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2995982/Ukrainian_Armor_UGV_Protector.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2995981/UKAR_Logo.jpg



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