Mercato auto 2026: le immatricolazioni crescono, ma il noleggio cambia volto. Noleggio Semplice: «La consulenza diventa decisiva»

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

A maggio oltre 151.000 nuove auto e BEV vicine al 9%. Il noleggio a lungo termine resta stabile nel complesso, ma crescono gli operatori indipendenti capaci di interpretare un mercato sempre più frammentato.

Il mercato cresce nei volumi, ma la composizione della domanda richiede una lettura più selettiva: privati, alimentazioni elettrificate e nuovi operatori stanno ridisegnando gli equilibri del noleggio.

RISPETTIVAMENTE: Indicatore, Dato, Lettura

Immatricolazioni auto maggio 2026: 151.409 +7,55% YoY

Cumulato gennaio-maggio: circa 800.000 +9,5%

Quota privati: 53,5% +15,5% YoY

Quota noleggio a lungo termine: 21,5% -0,6% YoY

Quota BEV: 8,9% +86,6% YoY

Veicoli commerciali leggeri: 14.231 -8,24% YoY

Fonte dati: Dataforce Italia su MIT e ACI; elaborazione e sintesi Noleggio Semplice.

Il mercato automobilistico italiano continua a crescere, ma i numeri richiedono una lettura più approfondita rispetto alla semplice variazione delle immatricolazioni. A maggio 2026 sono state targate 151.409 nuove autovetture, con un incremento del 7,55% rispetto allo stesso mese del 2025. Il cumulato dei primi cinque mesi dell’anno sfiora così le 800.000 unità, in progresso del 9,5%.

A sostenere la crescita è soprattutto il canale dei privati, che supera le 81.000 immatricolazioni e raggiunge una quota del 53,5% del mercato. Una parte significativa dell’incremento è tuttavia legata alle consegne di vetture elettriche ordinate con gli incentivi del 2025 e immatricolate soltanto negli ultimi mesi.

Il risultato positivo non deve quindi essere interpretato come una crescita uniforme di tutti i segmenti. Al contrario, il mercato appare sempre più selettivo, caratterizzato da dinamiche differenti tra privati, aziende, noleggio, alimentazioni e singoli operatori.

I principali dati di maggio 2026

• 151.409 nuove autovetture immatricolate, pari a +7,55% rispetto a maggio 2025.

• Circa 800.000 immatricolazioni nel cumulato gennaio-maggio, pari a +9,5%.

• Il canale dei privati raggiunge il 53,5% del mercato.

• Il noleggio a lungo termine rappresenta il 21,5% delle nuove immatricolazioni.

• Le BEV arrivano all’ 8,9% del mercato e crescono dell’ 86,6% rispetto a maggio 2025.

• I veicoli commerciali leggeri si fermano a 14.231 unità, in calo dell’ 8,24%.

Dati Dataforce Italia su MIT e ACI; elaborazione grafica per il comunicato stampa.

Nel mese di maggio il noleggio a lungo termine rappresenta il 21,5% delle nuove immatricolazioni di autovetture. Il dato complessivo è sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, con una lieve variazione negativa dello 0,6%.

Dietro questa media si osservano però andamenti molto diversi. I principali operatori generalisti crescono del 32,7%, mentre i noleggiatori di medie dimensioni hanno più che raddoppiato i propri volumi. Le società Captive legate ai costruttori registrano invece una flessione del 25,3%, anche per effetto del confronto con un 2025 particolarmente favorevole.

La fotografia restituisce un mercato nel quale il noleggio non perde rilevanza, ma cambia fisionomia. La crescita non dipende più soltanto dalla capacità di proporre un canone competitivo: diventano centrali la consulenza, la selezione delle vetture, la corretta interpretazione delle esigenze del cliente e la capacità di orientarsi tra alimentazioni, fiscalità e tempi di consegna.

«Il dato medio rischia di nascondere una trasformazione importante. In una fase nella quale le alternative aumentano e le regole cambiano rapidamente, il cliente non cerca soltanto un prezzo: ha bisogno di comprendere quale soluzione sia realmente coerente con il proprio utilizzo dell’auto, con i chilometri percorsi e con l’orizzonte temporale del contratto.»

Alessandro Borrelli, General Manager di Noleggio Semplice

Anche il confronto tra le alimentazioni mostra un mercato sempre meno lineare. Le auto elettriche pure raggiungono una quota dell’8,9% e crescono dell’86,6% rispetto a maggio 2025. Il dato è significativo, ma beneficia ancora della coda degli incentivi dello scorso anno.

Le ibride plug-in superano invece il 10% del mercato, con un incremento del 73,9%, sostenuto soprattutto dalle scelte delle aziende. Le full hybrid registrano un aumento del 32,5% e raggiungono una quota del 15,8%. Il diesel arretra fino al 12%, confermando un ridimensionamento strutturale nel mercato delle autovetture.

«Non esiste una motorizzazione adatta a tutti. L’elettrico può essere una scelta efficace per alcuni profili di utilizzo, mentre per altri clienti una full hybrid o una plug-in hybrid possono offrire un equilibrio più adatto tra autonomia, costi e praticità. Il compito di un operatore specializzato è evitare soluzioni standardizzate e costruire una proposta coerente con le esigenze reali.»

Alessandro Borrelli, General Manager di Noleggio Semplice



Il mese di maggio evidenzia anche il consolidamento dei costruttori cinesi nel mercato italiano. BYD entra per la prima volta nella Top 10 dei marchi per immatricolazioni, con una crescita del 210%. Leapmotor rafforza la propria presenza nel comparto elettrico grazie alla T03, che supera le 4.200 immatricolazioni e rappresenta oltre il 30% delle BEV targate nel mese.

L’ingresso di nuovi protagonisti amplia la scelta per consumatori e aziende, ma rende ancora più importante confrontare attentamente valore residuo, dotazioni, tempi di consegna, servizi inclusi e adeguatezza del veicolo rispetto all’utilizzo previsto.

La situazione rimane più complessa nel comparto dei veicoli commerciali leggeri. A maggio sono state immatricolate 14.231 unità, con un calo dell’8,24% rispetto allo stesso mese del 2025. Il cumulato gennaio-maggio resta negativo del 4%.

Il diesel continua a rappresentare oltre l’80% del mercato dei mezzi da lavoro, mentre le immatricolazioni dei veicoli commerciali elettrici arretrano del 39%. Il dato segnala una transizione più lenta per artigiani, professionisti e imprese, che devono valutare con particolare attenzione autonomia, infrastrutture di ricarica e sostenibilità economica dell’investimento.

In questo scenario, Noleggio Semplice (https://www.noleggiosemplice.it/noleggio-lungo-termine ) sta intensificando la propria attività di analisi del mercato e di supporto a privati, professionisti e aziende. L’obiettivo è semplificare una scelta diventata più complessa, mettendo a disposizione un portafoglio articolato di vetture e un approccio fondato sulla consulenza personalizzata.

L’azienda opera nel settore del noleggio a lungo termine con una rete commerciale distribuita sul territorio nazionale e un modello che integra competenze automotive, strumenti digitali e attenzione alle esigenze specifiche del cliente.

L’analisi completa dei dati di maggio 2026, con il dettaglio delle alimentazioni, dei canali di vendita e dei modelli più richiesti, è disponibile nell’approfondimento pubblicato da Noleggio Semplice:

analisi del mercato auto di maggio 2026

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Elaborazione Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ACI. Link utili:

Approfondimento Noleggio Semplice:

analisi del mercato auto di maggio 2026

Fonte principale:

Comunicato Dataforce mercato autovetture e veicoli commerciali maggio 2026

Fonte istituzionale:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fonte istituzionale:

ACI

Noleggio Semplice è un operatore specializzato nel noleggio a lungo termine di autovetture e veicoli commerciali per privati, professionisti e aziende. Attraverso un approccio trasparente e consulenziale, affianca il cliente nella valutazione della soluzione di mobilità più adatta alle proprie esigenze, integrando competenze automotive, strumenti digitali e attenzione al profilo reale di utilizzo.

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