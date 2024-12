Giammarco Puntelli, Art Coaching Life & Business: il Bestseller su come costruire una carriera di successo nel mondo dell’arte

(Adnkronos) – Milano, 10.12.2024 – Quando si parla di successo nel mondo dell’arte, molti pensano che sia solo questione di talento. La verità, tuttavia, è che tanti artisti riescono a raggiungere la popolarità divulgando le proprie capacità nell’arte grazie a tecniche e strategie appartenenti al mondo del marketing e dell’imprenditoria. Per tutti coloro che desiderano imporsi come artisti nel mondo dell’arte ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Giammarco Puntelli “ART COACHING LIFE & BUSINESS. Come Diventare Autorevole, Popolare E Vivere Del Proprio Messaggio Con Il Coaching Dell’Arte” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per emergere trovando il proprio messaggio e costruendo la propria leggenda personale. “Il mio libro è un manuale che, capitolo dopo capitolo, propone al lettore e all’artista tutto ciò che può aiutarlo nel proprio percorso personale. Il tutto attraverso un metodo che ho chiamato Art Coaching Life & Business®” afferma Giammarco Puntelli, autore del libro. “Inizio spiegando l’importanza di coltivare la propria creatività e successivamente condivido alcuni suggerimenti utili per poter creare un percorso finalizzato a far evolvere il cliente d’arte in collezionista”. Secondo l’autore, questo libro fornisce all’artista tutto quello che deve sapere per ottenere autorevolezza, popolarità e vivere del suo “messaggio artistico” con strategie già collaudate. Come tiene a precisare lo stesso Giammarco Puntelli, il successo dipende tutto dall’impegno dello stesso e dalla sua costanza. “Sono tanti gli artisti o aspiranti tali che cercano di emergere nel mondo dell’arte per poi fallire miseramente. La cosa curiosa è che spesso non è tanto questione di talento, bensì di marketing” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il metodo Art Coaching Life & Business®, che condivide l’autore nel suo libro, è la dimostrazione che coltivare la propria creatività costruendo la propria carriera personale è possibile: tutto sta nel sapere come fare”. “Ho visto la capacità, l’attenzione e la cura con cui il team di Giacomo Bruno segue gli scrittori passo dopo passo, dalla struttura del libro al rapporto con i media. Questo mi ha colpito molto di questa casa editrice” conclude l’autore. “La Bruno Editore è davvero il miglior partner editoriale nel settore della formazione per dar vita a un progetto editoriale di sicuro successo”. Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3CXRcXH



Giammarco Puntelli, autore e personal coach, creatore del protocollo Art Coaching Life & Business®, ricercatore e giornalista, come critico d’arte in trent’anni ha curato centinaia di mostre in Italia e all’estero e ha all’attivo varie direzioni artistiche istituzionali. Da quindici anni lavora anche come professionista ed esperto di sviluppo personale e business, PNL, Coaching e Closing, affiancando ogni persona nella propria evoluzione, nel business e nelle performance. Ha scritto per la casa editrice leader nella divulgazione dell’arte contemporanea in Italia sedici libri e ha due collane pubblicate dalla stessa, quella di critica d’arte Le Scelte di Puntelli e quella di interviste ai maestri Profili d’Artista. È autore del libro di sviluppo personale Capolavoro e del romanzo di formazione Amarcord, quest’ultimo presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino. Del suo lavoro hanno parlato venti testate italiane e straniere, da Il Corriere della Sera a La Repubblica, da La Nazione a Il Messaggero, da La Stampa a Il Secolo XIX, e le principali riviste d’arte, con tre copertine a lui dedicate, così come telegiornali e programmi televisivi. Sito web: www.giammarcopuntelli.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)