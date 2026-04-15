HIKMICRO rafforza la sua espansione nel settore della strumentazione con il misuratore di livello radar della serie LRG10

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

HANGZHOU, Cina, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ — L’introduzione del misuratore di livello radar della serie LRG10, prodotto di punta di HIKMICRO, sta accelerando l’espansione dell’azienda nel mercato globale della strumentazione. Questo strumento ad alte prestazioni fornisce misurazioni di livello accurate e stabili, a vantaggio di settori esigenti quali la gestione delle risorse idriche, l’industria alimentare e delle bevande, il settore petrolchimico, le scienze della vita, l’industria chimica e quella medica. I visitatori della fiera Hannover Messe 2026 che si terrà in Germania (20-24 aprile) potranno provare la nuova serie LRG10 allo stand G84 (padiglione 27).

Misurazione di precisione. Prestazioni intelligenti

Dopo l’ingresso di HIKMICRO nel settore della strumentazione, nel 2025, con i misuratori di portata Coriolis e a ultrasuoni ad alta precisione, l’azienda ha rapidamente ottenuto un riconoscimento internazionale affrontando sfide concrete. La nuova serie LRG10 si basa su questo successo, rafforzando la posizione dell’azienda come fornitore collaudato e affidabile di strumenti di misura di livello industriale.

Il cuore della LRG10 è l’avanzata tecnologia radar FMCW a 80 GHz, che fornisce misurazioni di livello ad alta risoluzione con un angolo di fascio ridotto di 3° e una precisione fino a ±2 mm. Rispetto ai sistemi radar convenzionali, la serie LRG10 offre un rilevamento più mirato e una nitidezza del segnale notevolmente migliorata, garantendo misurazioni costanti.

Con una portata massima di 120 m, il dispositivo consente il monitoraggio continuo del livello di liquidi, fanghi e materiali granulari (solidi sfusi) in applicazioni che vanno dai singoli serbatoi di stoccaggio ai magazzini e serbatoi su larga scala. È importante sottolineare che HIKMICRO ha progettato lo strumento per garantirne l’affidabilità in scenari complessi. Una combinazione di soppressione dei falsi echi basata sull’intelligenza artificiale e schermatura intelligente delle interferenze garantisce prestazioni stabili in ambienti caratterizzati da polvere, vapore, agitazione o gas volatili.

Progettato per prestazioni pratiche

Il dispositivo è in grado di adattarsi a diverse esigenze operative. Le diverse configurazioni dell’antenna e le opzioni di montaggio consentono l’utilizzo su un’ampia gamma di serbatoi e condizioni di processo, compresi gli ambienti ad alta temperatura e alta pressione. Un algoritmo di autoapprendimento ottimizza continuamente le prestazioni sulla base dei dati in tempo reale, migliorando l’adattabilità senza bisogno di ricalibrazione manuale.

I tempi di risposta inferiori a un secondo rendono la serie LRG10 ideale per processi rapidi come i recipienti di reazione, mentre il basso consumo energetico garantisce una facile integrazione nell’infrastruttura esistente. La configurazione tramite Bluetooth e le funzionalità di impostazione remota riducono il tempo e lo sforzo necessari durante l’installazione e la messa in servizio.

Un nuovo slancio nel settore della strumentazione

L’arrivo dell’LRG10 contribuisce a mantenere il forte slancio iniziale del portafoglio di strumentazione di HIKMICRO. Nel giro di pochi mesi l’azienda ha implementato con successo gli altri suoi strumenti in molte applicazioni complesse, dalla misurazione di precisione della portata nella produzione alimentare al monitoraggio della pressione dell’aria e del vapore nella produzione di energia. I clienti segnalano in modo costante un funzionamento stabile, un’elevata precisione e prestazioni affidabili.

I risultati fin qui ottenuti sono importanti. Riflettono un approccio che utilizza la progettazione interna dei chip, lo sviluppo di algoritmi di base e la produzione su larga scala, offrendo una tecnologia avanzata e di alta qualità a un prezzo più accessibile.

“La nostra strategia è quella di rendere la strumentazione ad alte prestazioni più accessibile senza alcun compromesso in termini di qualità” afferma Stefan Li, Direttore del Mercato Estero presso HIKMICRO. “Sfruttando la nostra esperienza, gli strumenti di misura HIKMICRO risolvono problemi industriali concreti, sostenendo al contempo il più ampio passaggio del settore verso operazioni digitalizzate e basate sui dati”.

Una piattaforma industriale unificata

La serie LRG10 fa parte di una piattaforma industriale completa di HIKMICRO che unisce controllo della produzione, manutenzione predittiva e sicurezza in un’unica soluzione conveniente. La combinazione della strumentazione con le comprovate competenze nel campo della termografia e del rilevamento acustico permette ai clienti di monitorare i processi, individuare tempestivamente i guasti e ottimizzare le prestazioni attraverso un ecosistema completamente integrato.

Con la serie LRG10, HIKMIC RO continua a rafforzare la propria credibilità nel settore della strumentazione, dimostrando sia le proprie capacità tecniche sia un chiaro impegno nel superare le sfide dei clienti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.hikmicrotech.com



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2955758/HIKMICRO_LRG10_Radar_Level_Meter.jpg



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