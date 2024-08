Kaspersky è stato nominato leader per la sua soluzione di Extended Detection and Response da ISG

(Adnkronos) –

Milano, 29 agosto 2024 – Kaspersky Extended Detection and Response (XDR) ha ricevuto la qualifica di Leader da ISG (Information Services Group) per il secondo anno consecutivo, ribadendo la sua eccellenza tecnologica e le sue grandi capacità di contrastare minacce nuove e complesse.

Secondo la ricerca XDR e SOC Modernization, il 51% delle aziende dichiara che gli strumenti attuali faticano a rilevare e indagare in tempo le minacce avanzate. Per migliorare l’efficienza della cybersecurity, le aziende sono alla ricerca di soluzioni onnicomprensive che consentano una visibilità completa di ciò che accade nell’infrastruttura IT dell’azienda, sfruttando una gamma diversificata di fonti di dati, tra cui endpoint, rete e dati cloud. Il rapporto ISG Provider Lens™ Cybersecurity – Solutions and Services Quadrant analizza il mercato della cybersecurity, confrontando l’efficacia dell’offerta dei fornitori e i vantaggi competitivi. Questo studio mira a valutare i fornitori in Brasile di prodotti di Extended Detection and Response (XDR) progettati per fornire sicurezza dello workspace, sicurezza della rete e sicurezza del workload. Secondo il report, Kaspersky è stata riconosciuta come leader nella categoria XDR per il secondo anno consecutivo. I ricercatori di ISG hanno affermato che gli strumenti integrati di Kaspersky “facilitano l’indagine dettagliata degli incidenti di sicurezza, consentendo di risalire alla catena dell’attacco, di comprendere le cause principali e di implementare misure di prevenzione delle recidive in tutto l’ambiente gestito”. Kaspersky Next XDR Expert è una solida soluzione di cybersecurity che aggrega, analizza e correla i dati provenienti da varie fonti nell’infrastruttura IT di un’azienda, fornendo visibilità in tempo reale e una visione contestuale delle potenziali minacce che colpiscono le organizzazioni, per offrire un rilevamento avanzato delle minacce e una risposta automatica. “Siamo entusiasti di ricevere una valutazione così alta per il nostro Extended Detection and Response. Partecipiamo regolarmente a valutazioni complete come questa che permettono di verificare in modo indipendente che sviluppiamo soluzioni complete ed efficaci che offrono una visione approfondita delle minacce informatiche che colpiscono l’infrastruttura aziendale e garantiscono una protezione continua di tutti gli asset aziendali critici”, ha commentato Ilya Markelov, Head of Unified Platform Product Line di Kaspersky. I risultati completi del rapporto ISG Provider Lens™ Cybersecurity – Solutions and Services Quadrant sono disponibili qui. Per saperne di più su Kaspersky Next XDR Expert, visitare il sito Web. Informazioni su Kaspersky Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

