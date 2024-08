La tratta Flibco Milano – Orio al Serio compie un anno con grande successo e ottimi risultati

(Adnkronos) –

Milano 27/08/2024 – Era l’agosto 2023 quando Flibco, azienda specializzata nel trasporto aeroportuale, lanciava il suo nuovo collegamento tra l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e la stazione di Milano Centrale. Oggi, allo spegnimento della prima candelina di questo servizio, Flibco può ritenersi soddisfatta di questa tratta, che ha migliorato la mobilità urbana offrendo un servizio di qualità e sostenibile a tutti i viaggiatori. Un anno di successi: cosa rende questa linea Flibco tanto amata In soli 50 minuti i bus Orio al Serio Milano Centrale di Flibco, permettono ai viaggiatori di muoversi con facilità e comodità, una combo vantaggiosa che si può riscontrare sin dal momento della prenotazione. Chiunque, infatti, può prenotare il proprio posto in maniera davvero semplice e intuitiva, sia sul sito e sull’applicazione dedicata sia presso i rivenditori autorizzati o direttamente sulla navetta, a patto che ci sia ancora disponibilità. Il costo di ogni biglietto, davvero conveniente, include poi sempre un bagaglio da stiva e un bagaglio a mano, ma è pur sempre possibile aggiungere valigie aggiuntive con un piccolo plus nel caso fosse necessario portare con sé più bagagli. La flessibilità è un’altra delle caratteristiche più apprezzate del servizio. Giacché Flibco ha come obiettivo quello di semplificare la vita dei viaggiatori e ridurre ansia e stress dovuti al viaggio: chi sceglie di muoversi con le navette Flibco può essere certo di arrivare in tempo e quindi di non perdere il volo. Gli shuttle sono estremamente puntuali, ma nel caso in cui un viaggiatore dovesse perderne uno può tranquillamente usare quello successivo: il biglietto acquistato è infatti valido per tutta la giornata. I passeggeri che scelgono Flibco possono contare su un servizio all’avanguardia. Gli autobus di ultima generazione, appartenenti alla categoria Euro 6, sono dotati di Wi-Fi gratuito, prese USB per ricaricare dispositivi e ampio spazio per le gambe, così da garantire un viaggio confortevole, piacevole e veloce. Il pullman è infatti diretto e ferma a Milano Centrale, con soste nell’area bus da 1 a 4. Flibco si impegna inoltre per un futuro più verde. L’utilizzo di autobus ecologici ha portato a una significativa riduzione delle emissioni di CO2 e del traffico urbano. L’introduzione della linea Orio al Serio – Milano Centrale ha contribuito infatti a diminuire l’inquinamento, mettendo in campo una valida alternativa ai mezzi di trasporto privati. Già tempo fa si era parlato in questo articolo dell’innovativo servizio offerto da Flibco, anticipando l’impatto positivo che avrebbe avuto sulla mobilità urbana e l’intenzione dell’azienda di espandersi e investire nel mercato italiano. Oggi, a distanza di un anno, è possibile confermare che ogni obiettivo a breve termine è stato già raggiunto, e che ci sono tutti i presupposti per raggiungere anche tutti gli altri.

Flibco ha saputo distinguersi per puntualità, comfort e sostenibilità, guadagnandosi la fiducia di migliaia di viaggiatori. E saranno proprio queste tre caratteristiche a far sì che possa consolidarsi sempre più come punto di riferimento per i trasporti aeroportuali, in Italia e in Europa.

