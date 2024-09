Latina, il 12 settembre in Comune l’evento pre-Festival Nazionale dell’Economia Civile

(Adnkronos) – Il Festival Nazionale dell’Economia Civile giunge quest’anno alla sua 6ª edizione, in programma a Firenze dal 3 al 6 ottobre. Nel lungo percorso di avvicinamento che porterà alla 6ª edizione, sono molti gli appuntamenti predisposti prima dell’evento. Giovedì 12 settembre il FNEC arriverà a Latina, dove dalle ore 17 alle ore 19 si terrà un incontro nella Sala comunale Enzo De Pasquale. 10 settembre 2024. Luca Raffaele (Direttore Generale NeXt e membro del Comitato Promotore FNEC) ha sottolineato il valore di questo appuntamento: «Questo è un evento pre-Festival per presentare il modello della Civil Social Business City che lanceremo a Firenze, insieme a Confcooperative, Federcasse-BCC, NeXt Economia, Università degli Studi di Firenze e Yunus Business Centre di Firenze, sviluppato a partire da quello ideato dal premio Nobel Yunus e integrato con gli strumenti e i valori dell’economia civile. L’obiettivo è quello di estendere e replicare dopo il Festival il modello della Civil Social Business City anche in altri comuni e in particolare verso le aree interne a rischio spopolamento: partecipare al processo di sviluppo di una città, aldilà delle dimensioni, e rispondere alle sfide 0 disoccupazione, 0 povertà e 0 esclusione, nel solco tracciato anche da Giorgio La Pira. Facciamo tappa a Latina – ha aggiunto Raffaele – per approfondire le condizioni favorevoli alla nascita di una vera e propria “agenzia multistakeholder” che attraverso strumenti di progettazione partecipata (Patto di Comunità) e filiere economiche integrate (Distretti di Economia Sociale e Civile) possa agevolare lo scambio e la programmazione tra i soggetti pubblici e privati, profit e non profit del territorio. A Firenze, durante il Festival, presenteremo la cassetta degli attrezzi e gli strumenti per costruire una Civil Social Buisness City». Al convegno – realizzato con il patrocinio del Comune di Latina, della Provincia di Latina e della Diocesi di Latina, Terracina, Sezze, Priverno – prenderanno parte per i saluti istituzionali di Matilde Celentano (Sindaco di Latina), Gerardo Stefanelli (Presidente della Provincia di Latina) e Mons. Mariano Crociata (della Diocesi di Latina, Terracina, Sezze, Priverno). Moderati dal giornalista Valeriano Cervone, interverranno Prof. Leonardo Becchetti (Direttore FNEC e Co-fondatore NeXt Economia), Luca Raffaele (Direttore Generale NeXt e membro del Comitato Promotore FNEC), Prof.ssa Fabrizia Covino (Istituzioni diritto pubblico Università Sapienza di Roma, sede di Latina), Pia Paola Palmeri (Direttore casa circondariale di Latina), Benedetto Delle Site (Presidente nazionale Movimento Giovani UCID), Pietro Gava (referente progetto microcredito Caritas Diocesana-BCC Roma), Alice Milan (Erasmus Plus), Eddie Marchiella (vincitore corso-concorso dicoesano “Un Anno per il Tuo Futuro”). Le conclusioni saranno affidate ad Angelo Raponi (Direttore Caritas diocesana di Latina, Terracina, Sezze, Priverno). Il FNEC è promosso da Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Coopersystem, Federazione Toscana delle BCC, Frecciarossa e la collaborazione della SEC (Scuola di Economia Civile) e di MUS.E. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)