MotoGP – Bagnaia contro Martín anche ad Aragon ma occhio a Márquez. Il settimo trionfo del Cabroncito a 4,00 su Sisal.it

Roma, 29 agosto 2024 – Pecco e Jorge, Jorge e Pecco. Il Motomondiale 2024 appare una lotta a due tra Bagnaia e Martín che si alternano in vetta alla classifica della MotoGP. Al momento comanda il campione del mondo in carica ma Martinator confida nel pubblico di casa per effettuare l’ennesimo sorpasso. Nel weekend, infatti, si corre il Gran Premio di Aragon, tappa numero 12 della corsa iridata, con Bagnaia che sarà ancora l’uomo da battere. L’italiano, in sella alla sua Ducati numero 1, parte favorito, per gli esperti Sisal, a 2,75 per la Sprint e a 2,00 per la Gara di domenica. Pecco si trova a suo agio sul tracciato iberico dove ha vinto nel 2021 ed è arrivato secondo, alle spalle di Bastianini, nel 2022. Lo scorso anno, invece, non si corse al Motorland Aragón. Incollato al due volte iridato c’è Jorge Martín il quale vuole interrompere una serie negativa: lo spagnolo, davanti al suo pubblico, sogna di tornare sul gradino più alto del podio che manca da due gare per la Sprint e, addirittura, da cinque per ciò che riguarda la domenica. Il numero 89 della Pramac si gioca vincente a 3,00 il sabato mentre si sale a 4,50 per la domenica. Sia Bagnaia che Martín dovranno però guardarsi da Marc Márquez, recordman di vittorie ad Aragon con ben sei trionfi di cui cinque nella classe regina. Il Cabroncito, insieme alla Ducati del Team Gresini, vuole passare per il primo sotto la bandiera a scacchi sia al sabato, ipotesi data a 3,50, che la domenica, in quota a 3,00.

Enea Bastianini, sulla seconda Ducati ufficiale, è in una forma strepitosa e punta deciso a bissare il successo di due stagioni fa. La vittoria nella Sprint è offerta a 7,50 con il successo nella gara lunga a 6,00. Proprio per il round domenicale, il resto del gruppo parte in doppia cifra: Pedro Acosta, Gas Gas, e Maverick Viñales, Aprilia, sono entrambi in quota a 16 mentre il primo trionfo stagionale di Brad Binder con la KTM pagherebbe 20 volte la posta. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione. * * *

