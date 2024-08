SNAI – Formula 1: la Ferrari vuole fare festa a Monza. A 6,50 il trionfo di Leclerc, Verstappen e Norris sono avanti

(Adnkronos) – La Rossa proverà a tornare sul gradino più alto del podio nel Gp d’Italia dopo cinque anni: a 2,25 il successo del britannico della McLaren, a 4,25 quello del campione del mondo in carica

Milano, 30 agosto 2024 – Sono passati ormai cinque anni dall’ultimo successo della Ferrari a Monza. La Rossa, nel Gran Premio di casa, vorrebbe tornare a fare festa come nel 2019 con Leclerc, ma le quote Snai non sono a favore della scuderia di Maranello. In testa, nel tabellone relativo alla gara, c’è Lando Norris reduce dalla vittoria in Olanda: un altro successo del britannico paga 2,25, seguito da Max Verstappen – che non vince da cinque gare – a 4,25. A 6,50 la Ferrari di Leclerc insieme all’altra McLaren di Oscar Piastri. Più staccata l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, che si gioca a 10. E se poi non dovesse arrivare la vittoria, la Ferrari vorrebbe comunque festeggiare almeno un piazzamento sul podio: Leclerc nei primi tre paga 1,85, Sainz parte invece a 2,75. Un’accoppiata nelle prime tre posizioni, infine, vale 5,50 volte la posta.

Qualifiche e libere Gerarchie simili per quello che riguarda le lavagne relative alle qualifiche e alle libere. Distanze ravvicinate per queste ultime, con Norris a 3,00, Verstappen a 3,50 e la coppia Piastri-Leclerc a 5,50. Per il miglior tempo in qualifica, invece, Norris parte a 2,50, seguito dal campione del mondo in carica a 4,00 e dal monegasco a 5,50.

Antepost Sono 70 i punti che dividono Max Verstappen da Lando Norris nella classifica piloti (295 a 225): l’olandese della Red Bull resta sempre il favorito a 1,30 ma, ogni gara che passa, la quota legata a una rimonta del britannico si abbassa sempre di più, e ora si è attestata a 3,25. Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

