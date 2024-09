TA-Group, Cuneo: “Digital marketing, sviluppo web e automazione, le soluzioni integrate per il successo dei brand”

(Adnkronos) – Servizi trasversali per ottimizzare i processi aziendali, migliorare la comunicazione interna ed esterna e potenziare la brand identity delle aziende 4.0 Cuneo, 10 settembre 2024. In un mercato sempre più connesso e digitale, le aziende di ogni settore devono affrontare sfide complesse per rimanere competitive e soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente. La chiave per superare queste sfide risiede in un processo strategico di trasformazione digitale che richiede competenze trasversali ed un approccio olistico. Ed è qui che entra in gioco la TA-Group di Cuneo, l’Agenzia del futuro che si pone come partner ideale per guidare le imprese in questo percorso di evoluzione. Oltre ai servizi tradizionali di web design, sviluppo e digital marketing, la TA-Group di Cuneo offre un portafoglio di soluzioni all’avanguardia, frutto di anni di esperienza e di un continuo investimento in innovazione. Un’offerta completa, integrata e personalizzabile: dalla strategia digitale alla creazione di contenuti, dal CRM allo sviluppo dei siti web, dalla gestione dei social media all’automazione dei processi, la TA-Group di Cuneo offre un ventaglio completo di soluzioni altamente performanti che soddisfa ogni aspetto della vita digitale delle aziende 4.0. “La nostra vision supera di gran lunga quella di una web agency tradizionale”, afferma Gabriele Possetto, Founder della TA-Group. “Siamo un team di professionisti multidisciplinari pronti a supportare le aziende in ogni aspetto della loro trasformazione digitale. La trasversalità del nostro team e la sinergia tra i diversi reparti, specializzati nei settori chiave del mercato digitale, ci consentono di offrire progetti cuciti su misura alle specifiche esigenze di ogni tipo di business. Le tecnologie di automazione, integrate nei nostri servizi di marketing strategico, comunicazione, sviluppo web e brand identity, permettono di ottimizzare i processi aziendali, liberando tempo prezioso che l’imprenditore può così dedicare al proprio core business. La nostra mission è quella di essere partner strategico per la crescita delle aziende nell’era digitale, affiancando il management nella definizione della strategia migliore per raggiungere gli obiettivi di impresa, risparmiando tempo e denaro. “Crediamo che ogni azienda sia unica, per questo motivo lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per sviluppare soluzioni calibrate ed efficaci. Il nostro metodo si basa su una pianificazione grandangolare e dettagliata, analizziamo ogni aspetto dell’azienda: la storia, il settore, l’architettura, gli obiettivi, le criticità, il pubblico di riferimento. Sfruttiamo tutte queste informazioni per creare una strategia di marketing unica, che si distingua nettamente dalla concorrenza”, sottolinea Possetto. “Attraverso un grande lavoro di coordinamento, sfruttiamo ogni strumento a nostra disposizione in combinazione con le nostre competenze, per disegnare percorsi di sviluppo innovativi, online, offline e multi-channel, con l’obiettivo di raggiungere ed ampliare il pubblico target. Il nostro asso nella manica – precisa – è la ‘garanzia di risultati da contratto’: una collaborazione per l’acquisizione clienti ha una garanzia su un risultato minimo da raggiungere, in base al progetto, entro i primi 3-4 mesi; per un servizio più completo ed operativo, che includa siti web, loghi, packaging e simili, viene richiesto un acconto del 50% che prevede revisioni illimitate e che, nel caso in cui il cliente si dovesse ritenere non soddisfatto, non è tenuto a saldare la quota pur mantenendo il lavoro svolto. Inutile sottolineare che non si sono mai verificate le condizioni per cui un nostro cliente sia stato insoddisfatto dei risultati raggiunti grazie al nostro metodo”. TA-Group di Cuneo, ponendosi quale unico interlocutore per tutti i servizi digitali, garantisce efficienza e semplificazione dei processi, con un flusso di lavoro coordinato ed una comunicazione efficace, garantendo ai brand un’esposizione ampia ed apprezzata ed una customer journey ottimale. Contatti:

https://ta-group.it/



info@targetautomation.it

Tel +39 0171 418762 Wa +39 320 3615 711