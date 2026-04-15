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Yeastar presenta un Receptionist IA nelle sue soluzioni PBX Cloud e Virtuali

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

XIAMEN, CINA, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ — Yeastar, leader globale nelle soluzioni di Unified Communications (UC), ha annunciato oggi il lancio di un innovativo Receptionist IA integrato nel proprio P-Series Phone System, segnando un importante passo avanti nell’introduzione della IA agentica nelle comunicazioni aziendali. 

Automazione delle chiamate IA pensata per la semplicità 

Basato su natural language processing (NLP), Yeastar AI Receptionist sfrutta le knowledge base esistenti per automatizzare completamente la gestione delle chiamate inbound. Operativo 24/7, risponde alle richieste dei clienti, gestisce conversazioni contestuali e instrada le chiamate con una precisione simile a quella umana. Questo consente alle aziende di qualsiasi dimensione di non perdere mai una chiamata, riducendo significativamente i tempi di attesa e migliorando i tassi di risoluzione al primo contatto. 

I principali vantaggi includono: 

Espansione dell’IA lungo l’intero communication stack 

Oltre al Receptionist IA, Yeastar offre anche strumenti IA per l’uso quotidiano che aumentano la produttività: trascrizione automatica di chiamate/messaggi in segreteria e riepiloghi per eliminare la presa di appunti manuale, Text-to-Speech multilingue per prompt vocali dinamici e streaming audio in tempo reale via WebSocket che consente un’estensibilità illimitata per integrazioni IA di terze parti. 

A differenza delle soluzioni IA che richiedono configurazioni complesse, l’intera suite IA di Yeastar è integrata nativamente nel PBX e si implementa in pochi minuti. Per maggiori dettagli, visita il nostro sito. 

Prospettive future 

Nei prossimi mesi, Yeastar amplierà ulteriormente le capacità di automazione del proprio Receptionist IA consentendo agli agenti IA di raccogliere informazioni ed eseguire workflow sui principali sistemi aziendali (come CRM, gestione ordini e piattaforme di pianificazione appuntamenti) permettendo operazioni aziendali più intelligenti, connesse ed end-to-end. 

“Il lancio di Receptionist IA rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso verso la IA agentica”, ha dichiarato Arya Zhou, Head of Global Sales di Yeastar. “Con l’IA che continua a trasformare le comunicazioni aziendali, stiamo rendendo le capacità di IA autonoma realmente accessibili a imprese di qualsiasi dimensione, sia dal punto di vista funzionale che economico.” 

Informazioni su YeastarYeastar rende il valore digitale facilmente accessibile, dall’adozione e proprietà fino all’utilizzo e alla gestione quotidiana, trasformando il modo in cui le aziende si connettono e comunicano. Yeastar si è affermata come fornitore leader di soluzioni UC, con un solido ecosistema, una rete globale di partner di canale e oltre 650.000 clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni su Yeastar o per diventare partner Yeastar, visita https://www.yeastar.com/
 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2954515/Yeastar_Logo_Logo.jpg
 

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yeastar-presenta-un-receptionist-ia-nelle-sue-soluzioni-pbx-cloud-e-virtuali-302741233.html
 

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/pr-newswire

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