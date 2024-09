Agroalimentare, Lorito (Università Federico II): “Scienza, ricerca e abilità in creazione mozzarella”

(Adnkronos) – “Vogliamo raccontare la storia di un prodotto nato tantissimi anni fa che oggi è diventato uno dei prodotti trainanti del Pil agroalimentare nazionale, ma vogliamo anche spiegare come dietro la mozzarella c’è anche tanta scienza e ricerca, non solo l’abilità dei maestri lattiero caseari”. Cosi Matteo Lorito, rettore dell’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’, a margine del Convegno sulla Mozzarella campana dop che si sta svolgendo a Napoli. “Gli allevamenti di bufale in Campania sono generalmente allevamenti sani, soggetti a tanti controlli, il prodotto è di qualità grazie anche alle nuove tecnologie e alla scienza”, assicura. “Qualche mese fa – ricorda – abbiamo fatto partire ‘Nina’, una figura virtuale che monitora il web alla ricerca dei prodotti fake italiani. Insomma, dietro la mozzarella c’è tradizione, qualità innovazione, un pezzo della nostra tradizione nel mondo” —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)