22.8 C
Firenze
giovedì 28 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Conte (Inps): “Mobilità dato di fatto, vogliamo far dialogare Paesi”

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La mobilità dei lavoratori è ormai un dato di fatto. In tutta Europa si spostano milioni di persone che cercano un lavoro per loro più favorevole, e questo comporta che le istituzioni pubbliche si adeguino per offrire servizi sempre migliori. Inps, sviluppando una sensibilità già presente negli anni scorsi, ha istituito una vera e propria direzione centrale dedicata a questi temi, rivolta quindi ai lavoratori e ai pensionati che si spostano in Europa e nel mondo. Nei prossimi anni dobbiamo continuare con lo sviluppo delle pratiche di cooperazione fra gli enti, europei o comunque internazionali, per offrire servizi sempre migliori, investire nel digitale, ma soprattutto informare le persone, spiegare i loro diritti, essere sempre più presenti e pronti a far sì che quei diritti siano effettivi ed esigibili. La Direzione Centrale Relazioni Internazionali nasce proprio con questa missione”. Giuseppe Conte, Direttore centrale relazioni Internazionali Inps, così commenta a margine dell’iniziativa ‘Il Lavoro Frontaliero fra Italia, Francia e Principato di Monaco’, ospitato al Casinò di Sanremo – 

“Noi siamo qui stamattina proprio perché partiamo da una realtà particolare che è quella dei rapporti fra Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con Francia e Principato di Monaco – aggiunge – E’ una zona in cui la dimensione transfrontaliera è molto forte, molto sentita. Si può fare di più, si possono sviluppare i servizi, si possono informare meglio i cittadini e per questo motivo c’è necessità di confronto fra tutte le istituzioni coinvolte. Oggi questo convegno è il primo passo di un percorso di dialogo fra le amministrazioni proprio per sviluppare servizi sempre migliori”, conclude. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
22.8 ° C
26.2 °
22.8 °
73 %
1.5kmh
75 %
Gio
31 °
Ven
31 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2317)ultimora (1198)Video Adnkronos (360)ImmediaPress (258)lavoro (115)salute (94)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati