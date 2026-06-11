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Farmaceutica: Mecchia (Chiesi), “Abbiamo obiettivi strategici per migliorare l’ambiente e la

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“Per noi di Chiesi l’industria farmaceutica ha un ruolo etico e sociale attraverso cui deve condividere i suoi obiettivi strategici per migliorare l’ambiente e la società e offrire opzioni terapeutiche per i nostri pazienti”. Così Stefano Mecchia – senior director communication & corporate public affairs Chiesi Italy, intervenendo al convegno ‘Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria’, organizzato dalla farmaceutica a Roma.

© Riproduzione riservata

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