Farmaceutica: Mecchia (Chiesi), “Abbiamo obiettivi strategici per migliorare l’ambiente e la

“Per noi di Chiesi l’industria farmaceutica ha un ruolo etico e sociale attraverso cui deve condividere i suoi obiettivi strategici per migliorare l’ambiente e la società e offrire opzioni terapeutiche per i nostri pazienti”. Così Stefano Mecchia – senior director communication & corporate public affairs Chiesi Italy, intervenendo al convegno ‘Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria’, organizzato dalla farmaceutica a Roma.