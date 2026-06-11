Alzheimer, Martorana (Tor Vergata): “Con snellimento sistema migliore selezione pazienti”

“Occorre un sistema più snello. Nel momento in cui questo viene stabilito la rimborsabilità delle terapie modificanti la malattia verrà in qualche modo naturalmente organizzata, perché sarà più semplice selezionare i pazienti da trattare, capire quali sono le strutture che dovranno seguirli, fare un follow-up organizzato e gestiti in maniera snella”. Così Alessandro Martorana, professore associato in Neurologia all’università di Tor Vergata e responsabile del Centro demenze del Policlinico di Tor Vergata, in occasione dell’evento internazionale ‘MindShift – A cross-country mission to reshape Alzheimer’s Care’ che si è svolto a Roma.