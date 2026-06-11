Caso Garlasco, Marco Poggi: “Filmati intimi di Chiara? Né io né i miei amici li abbiamo mai visti”

Nel video esclusivo di Marco Poggi, sentito dai pm come testimone lo scorso maggio in procura a Pavia, il fratello di Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, è categorico: né io né i miei amici abbiamo mai visto i suoi video intimi. Messo davanti al soliloquio in cui Andrea Sempio, indagato per il delitto di 19 anni fa, parla di una pen drive e di quelle immagini private, Poggi non indietreggia e ritiene folle l’idea che l’amico di infanzia abbia rubato la chiavetta.