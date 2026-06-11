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Salus tv n° 23 del 10 giugno 2026

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In questo numero: A villaggio Fondazione Roma memoria si fonde a speranza, 6 case per persone con Alzheimer e Parkinson dedicate ai giovani italiani deceduti a Crans Montana Appello delle associazioni, ‘oncoematologia e psoriasi entrino nel Piano nazionale cronicità’ Vaccini: ‘Un Consiglio in Salute’ per prevenzione e servizi più vicini agli anziani del Lazio Manifesto IncontraDonna, in cancro al seno più screening e test genetici A Milano il primo Forum dell’ingegneria per la sanità digitale Farmaceutica: competenze e formazione al centro della sfida per innovazione e competitività  A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: 46° Congresso Sinu, tumore del seno e nutrizione binomio imprescindibile in prevenzione e percorsi di cura

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