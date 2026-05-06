18.7 C
Firenze
mercoledì 6 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Iziwork Italia, job day al centro per impiego di Sondrio 11 maggio

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Iziwork Italia sarà presente presso il centro per l’impiego di Sondrio, in via Trieste 12, l’11 maggio dalle 14:30 alle 16:30, per un job day dedicato al settore produttivo. Le figure ricercate sono: operai addetti all’impasto e operai addetti al confezionamento. Tutti coloro che saranno impossibilitati a partecipare di persona potranno scrivere a amitaly@iziwork.it per ottenere un colloquio. 

“Questo appuntamento di selezione nasce con l’obiettivo di favorire l’occupazione locale per chi desidera mettersi in gioco nel settore produttivo”, dichiara Francesca Martino, account manager di Iziwork. “Non si tratta solo di una ricerca di personale, ma di un’occasione concreta per acquisire competenze specifiche e crescere professionalmente nei reparti produttivi d’eccellenza della zona”. 

Le candidature sono aperte anche online attraverso il sito www.iziwork.com nella sezione ‘Lavora con noi’. Iziwork Italia, agenzia per il lavoro fondata nel 2018, fa parte dal 2023 del Proman Group, quarto operatore europeo e decimo a livello mondiale nel mercato dello staffing per fatturato. 

lavoro/offerte-lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.7 ° C
19.1 °
17.8 °
68 %
4.6kmh
75 %
Mer
19 °
Gio
22 °
Ven
22 °
Sab
24 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1904)ultimora (979)ImmediaPress (267)Video Adnkronos (244)sport (69)lavoro (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati