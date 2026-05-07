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Osservatorio Manageritalia, maggiori indicatori economici legati a settore servizi

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il terziario di mercato, e il terziario in generale, è oggi un settore predominante e anche più dinamico nella maggioranza delle economie sviluppate. Il processo di terziarizzazione è qualcosa che va avanti da decenni e ha fatto sì che le economie avanzate, compresa l’italiana, e comprese quelle tradizionalmente ancora molto ancorate al manifatturiero, siano ormai definite delle service based economies, in cui dunque i maggiori indicatori economici, come la crescita del Pil, della produttività aggregata e anche dell’occupazione, dipendono in larga parte dalla dalla misura della performance del settore dei servizi”. Lo ha detto Emma Paladino, una delle curatrici Phd che ha elaborato i dati che emergono dal nuovo Osservatorio del Terziario di Manageritalia, presentato oggi a Roma nella sede di Comin & Partners, in Piazza dei Santi Apostoli. 

“Per quanto riguarda l’occupazione nell’ultimo anno il terziario di mercato ha mostrato stabilità, con il continuo aumento dell’occupazione e una leggera crescita. Tuttavia, il punto che rimane diciamo più critico è la produttività del lavoro. Nel periodo sempre, 1995-2004, la produttività del lavoro nei servizi di mercato ha mostrato una crescita annua dello 0,3%, ma con una forte eterogeneità settoriale”, ha continuato.  

E per l’altro curatore Elia Moretti, “per quello che riguarda l’export, ci riferiamo qui ai valori del 2024, e vediamo che nel 2024 l’export dell’Italia sale, ma con delle divergenze settoriali”. “Infatti, mentre i servizi crescono del 7,8%, i beni si contraggono del 2,2%, dove questa contrazione è particolarmente determinata dalla crisi della componentistica e dalle difficoltà del sistema industriale. Tuttavia, nonostante questo rafforzamento dell’export dei servizi, in termini assoluti e in termini relativi anche, l’Italia rimane indietro rispetto ai principali competitors e questa distanza può essere attribuibile alla sua composizione settoriale”, conclude.  

 

economia

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