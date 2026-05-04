20.1 C
Firenze
lunedì 4 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Pnrr, Franzolini (FenealUil): “Operazione straordinaria, completare azioni”

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il Pnrr è stato un’operazione straordinaria. L’Europa ha messo a disposizione oltre 230 miliardi per il nostro Paese, tra sovvenzioni e prestiti: la cifra più rilevante ricevuta da uno Stato membro. L’Italia ha saputo utilizzare in buona parte queste risorse, ma restano ancora interventi da completare che richiedono programmazione e tempi rapidi”. Così, ad Adnkronos/Labitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil. 

Per Franzolini, “è fondamentale garantire il pieno mantenimento degli impegni di spesa e proseguire con il rafforzamento infrastrutturale, soprattutto nelle aree del Paese che ne hanno maggiore bisogno. Ma accanto a questo tema emerge con forza la questione abitativa, oggi sempre più centrale”, conclude.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.1 ° C
22.3 °
19.3 °
38 %
1kmh
0 %
Lun
24 °
Mar
17 °
Mer
19 °
Gio
20 °
Ven
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1927)ultimora (978)ImmediaPress (287)Video Adnkronos (234)sport (72)Tecnologia (71)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati