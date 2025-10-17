13.3 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vittimberga (Inps): “Dati positivi dal lavoro ma qualificarlo per più benessere per famiglie”

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “I dati Inps sono incoraggianti, con un mercato del lavoro positivo, grazie a una situazione economica favorevole e politiche lungimiranti e concrete del ministero del Lavoro. E’ un lavoro anche buono, in gran parte stabile, e che sta coinvolgendo classi tradizionalmente ai margini come giovani e donne. Si sta affrontando il tema del Neet, dei giovani che non lavorano e non studiano. Quindi un quadro incoraggiante però non si tratta solo di creare posti di lavoro ma renderli qualificati e capaci di sostenere il benessere delle famiglie. E il benessere del lavoratore non nasce solo da un salario giusto ma anche da una partecipazione e da una continuità di crescita di carriera”. Lo ha detto Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, intervenendo al convegno ‘Il benessere del lavoratore:dalla questione salariale alla sicurezza nei luoghi di lavoro’.  

Vittimberga ha ricordato che “Inps è uno strumento nelle mani del decisore politico, a cui ha dati da mettere a disposizione. L’Istituto è attore del sistema del welfare, ma è anche un termometro della situazione che credo oggi stia dando dati positivi. E’ anche presenza dello Stato ‘amico’ sul territorio, con un ruolo sempre più proattivo, che speriamo possa contribuire al miglioramento del sistema”, ha concluso.  

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.3 ° C
13.8 °
12.3 °
68 %
2.6kmh
0 %
Ven
18 °
Sab
21 °
Dom
21 °
Lun
20 °
Mar
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1872)ultimora (1286)vid (217)tec (94)Lav (77)sal (64)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati