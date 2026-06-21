Caffè più caro in Toscana? Le tensioni internazionali rischiano di pesare su bar e ristoranti

Dalla Versilia a Firenze, passando per Pisa e la Maremma, il prezzo della tazzina potrebbe subire nuove pressioni. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e l’aumento dei costi logistici stanno infatti tornando a influenzare il mercato internazionale del caffè.

Negli ultimi giorni diversi operatori del settore hanno evidenziato il rischio di ulteriori rincari lungo la filiera del caffè. Il problema non riguarda tanto la disponibilità del prodotto, quanto l’effetto che l’instabilità geopolitica sta generando sui trasporti marittimi, sui costi assicurativi e sull’intera catena di approvvigionamento.

Secondo le ultime rilevazioni di mercato, il prezzo del caffè verde, dopo una fase di ridimensionamento, è tornato a salire avvicinandosi ai 30 centesimi di dollaro per libbra. A incidere sarebbero soprattutto le nuove tensioni nell’area dello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici per il commercio mondiale.

Parallelamente, i costi di spedizione dei container avrebbero registrato aumenti compresi tra 300 e 400 dollari per singola spedizione, mentre i tempi di consegna risultano sempre più difficili da prevedere.

Per la Toscana, dove il bar rappresenta un presidio sociale oltre che economico, ogni variazione del costo delle materie prime viene monitorata con attenzione. Migliaia di attività tra caffetterie, ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari utilizzano quotidianamente il caffè come prodotto simbolo dell’accoglienza italiana.

Se gli aumenti dovessero consolidarsi nei prossimi mesi, gli operatori si troverebbero davanti a una scelta complessa: assorbire i maggiori costi riducendo i margini oppure ritoccare i listini al pubblico.

Gli esperti ricordano come eventi apparentemente lontani possano avere effetti concreti anche sulle imprese locali. Una crisi internazionale può tradursi in maggiori costi di trasporto, aumenti delle materie prime e difficoltà nella programmazione aziendale.

Per questo motivo, oggi più che mai, le imprese sono chiamate a rafforzare strumenti di controllo di gestione, pianificazione finanziaria e analisi dei costi, così da affrontare scenari sempre più variabili e imprevedibili.

Al momento non esistono segnali che facciano pensare a una carenza di caffè nei bar toscani. Tuttavia, la combinazione tra instabilità geopolitica, rincaro dei trasporti e volatilità delle quotazioni internazionali potrebbe tradursi in ulteriori pressioni sui prezzi al consumo.

La tradizionale tazzina al bancone, simbolo della quotidianità italiana e toscana, continua quindi a dipendere anche dagli equilibri economici e politici che si giocano a migliaia di chilometri di distanza.