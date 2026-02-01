Rapina violenta nella villa del noto avvocato di Arezzo: donna minacciata con una spranga di ferro

AREZZO – Un assalto brutale, consumato in pieno giorno e nel cuore della zona Giotto, ha sconvolto la serata di ieri ad Arezzo. Vittima della violenta rapina è la famiglia del noto avvocato Piero Melani Graverini, figura di spicco del foro aretino, recentemente tornata al centro delle cronache per la rinuncia alla candidatura a sindaco per il centrodestra e per la difesa di Sandro Mugnai nel celebre caso dell’artigiano che sparò al vicino.

Intorno alle 18,30, la moglie del legale è stata sorpresa sulle scale della palazzina di famiglia mentre stava uscendo. Alla vista di alcune ombre sospette, la donna ha iniziato a gridare, richiamando l’attenzione del fratello che abita al piano superiore. L’uomo, accorso in aiuto, è riuscito miracolosamente a divincolarsi dal tentativo di bloccaggio dei banditi, chiudendosi nel proprio appartamento per lanciare l’allarme al 113.

La reazione dei malviventi – un commando di due o tre uomini descritti con accento dell’Est Europa – è stata fulminea e feroce. Hanno trascinato la donna all’interno dell’abitazione, costringendola a sedersi su una poltrona sotto la costante minaccia di una spranga di ferro. Sotto scacco, la vittima è stata costretta ad assistere all’apertura della cassaforte, da cui i banditi hanno sottratto diversi gioielli.

L’arrivo tempestivo delle volanti della Polizia ha però mandato all’aria i piani dei fuggitivi. Sentendosi braccati, i rapinatori hanno abbandonato il bottino nel giardino della villa e si sono dileguati a bordo di un’auto, sfrecciando verso la Valdichiana. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità protrattosi fino ad Alberoro, nel comune di Monte San Savino, dove i criminali sono riusciti a far perdere le proprie tracce tra le campagne.

“Mia moglie sta bene, ma è un episodio preoccupante per dinamica e orario”, ha commentato l’avvocato Melani Graverini, rientrato d’urgenza dallo studio legale subito dopo il colpo. La olizia scientifica è ora al lavoro per rilevare impronte e tracce biologiche lasciate durante il sequestro lampo, mentre si passano al setaccio le telecamere di sorveglianza della zona per identificare il veicolo utilizzato per la fuga.