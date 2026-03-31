8.3 C
Firenze
martedì 31 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Accordo gruppo Gksd e ministero Salute egiziano su sviluppo ospedale Heliopolis

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nell’ambito dell’impegno per rafforzare la cooperazione medica tra la Repubblica Araba d’Egitto e la Repubblica Italiana è stato firmato un accordo di cooperazione sanitaria tra il gruppo Gksd e il ministero della Salute egiziano per lo sviluppo del nuovo ospedale di Heliopolis da 443 posti letto. L’accordo – informa Gksd – è stato sottoscritto in occasione dell’Egypes, l’Egypt Energy Show, attualmente in corso al Cairo, sotto il patrocinio di sua eccellenza Abdel Fattah Al-Sisi. A firmare sono stati Kamel Ghribi, presidente del gruppo Gksd e del gruppo San Donato e Ahmed Mostafa, presidente dell’Organizzazione per l’assicurazione sanitaria dell’Egitto. 

La cerimonia della firma si è svolta alla presenza del ministro della Salute Egiziano, Khaled Abdel Ghaffar e del ministro del Petrolio, sua Eccellenza Karim Badawi. Era inoltre presente sua eccellenza Michael Damianos, ministro dell’Energia del Commercio e dell’Industria di Cipro. Kamel Ghribi ha espresso il proprio apprezzamento per il Presidente Abdel Fattah Al-Sisi e per la crescita che l’Egitto sta vivendo, sottolineando che l’accordo rappresenta un solido punto di partenza per rafforzare la cooperazione sanitaria tra i due Paesi e offrire servizi medici avanzati ai cittadini egiziani. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.3 ° C
9.1 °
7.1 °
61 %
9.8kmh
75 %
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1134)ultimora (788)sport (138)Eurofocus (54)demografica (36)finanza (30)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati