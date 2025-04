Al San Camillo Roma nasce ‘Pronto nodulo’, numero per urgenze senologiche

(Adnkronos) – All’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma nasce ‘Pronto nodulo’, un nuovo servizio dedicato alle donne che rilevano un’anomalia alla mammella e necessitano di una risposta immediata. “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire un’interfaccia diretta e tempestiva per le pazienti, senza lunghe attese, per rispondere a situazioni di urgenza legate alla salute del seno – spiega una nota del San Camillo – Le pazienti potranno contattare ‘Pronto nodulo’ al numero fisso 06.58703592 o al numero cellulare 348.6250589, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, per ricevere un supporto informativo o, nei casi di urgenza, fissare un appuntamento con uno specialista. Inoltre, sarà attiva una segreteria telefonica per lasciare messaggi e un canale whatsapp al fine di facilitare le richieste”. Il servizio ‘Pronto nodulo’ “non permette di saltare le normali liste d’attesa per i controlli di routine, né di prenotare visite di follow-up. L’iniziativa è destinata esclusivamente alle situazioni di urgenza, come la scoperta di un nodulo sospetto tramite autopalpazione, secrezioni ematiche, arrossamenti cutanei o anomalie riscontrate in esami effettuati altrove. Le richieste verranno gestite da un’infermiera specializzata, che fornirà tutte le informazioni utili e, in caso di necessità, indirizzerà la paziente verso una visita medica urgente”, chiarisce l’ospdale. ‘Pronto nodulo’, sottolinea, rappresenta “un importante traguardo nella tempestività dell’assistenza senologica, offrendo alle pazienti una risposta immediata alle loro preoccupazioni e favorendo una diagnosi precoce delle patologie mammarie”. Dichiara Francesca Svegliati, responsabile Uosd Diagnostica per immagini in Senologia: “Con ‘Pronto nodulo’ vogliamo garantire alle donne un accesso rapido e diretto in caso di urgenze senologiche, perché sappiamo quanto sia importante intervenire tempestivamente. La diagnosi precoce può fare la differenza: questo servizio nasce per ascoltare, accogliere e accompagnare le pazienti fin dai primi segnali di allarme. E’ un passo concreto verso una sanità più vicina alle persone e ai loro bisogni”. Per ulteriori informazioni, è possibile, inoltre, contattare il servizio alla mail senologiasancamillo@scamilloforlanini.rm.it. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)