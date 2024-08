Ambulatori e poliambulatori (Uap): “Bistrattati rispetto a farmacie, così poche tutele per cittadini”

(Adnkronos) – “Da una parte si impongono regole rigorose e scrupolosissime, con tetti di spesa rigidi e invalicabili, dall’altra si consente di operare senza alcun controllo a tutela dei cittadini”. E’ un fiume in piena Mariastella Giorlandino, presidente dell’Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata), che guida la protesta delle aziende private accreditate e convenzionate col Servizio sanitario nazionale. Un mondo di imprenditori, medici, professionisti e operatori sanitari sul piede di guerra contro le misure adottate dal Governo, che consentono alle farmacie di effettuare una serie di prestazioni e accertamenti diagnostici e clinici prima riservati agli ambulatori regolarmente autorizzati dalle Regioni e dalle Asl. “E’ paradossale – aggiunge Giorlandino – sentire parlare di potenziamento della medicina territoriale e vedere che lo Stato rinuncia alla medicina di precisione e preferisce la medicina approssimativa, senza tutele a garanzia della salute dei cittadini”.

L’allarme lanciato dall’Uap è forte e chiaro: “Viene affidata a imprese commerciali e figure non competenti l’esercizio di un’attività professionale che deve essere abilitata, qualificata e idonea per refertare esami clinici”, rimarca la presidente Uap. “E se parliamo di strutture – dicono i rappresentanti degli ambulatori – ci chiediamo se le Istituzioni abbiano contezza della differenza che intercorre tra le autorizzazioni comunali, rilasciate senza la sussistenza dei requisiti, e le autorizzazioni regionali, che di contro vengono rilasciate solo a fronte degli oltre 420 requisiti strutturali, tecnici e professionali che devono possedere tutte le strutture sanitarie pubbliche, private e ospedaliere”. Anche i Lea “sono usati come strumento per distogliere l’attenzione dalla necessità di un aggiornamento razionale del tariffario. Due pesi e due misure che evidenziano una politica incoerente con i valori che proclama”. “Insomma – proseguono i rappresentanti degli ambulatori – da un lato si continua a pretendere requisiti, vincoli di attività, soglie minime di prestazioni e dall’altro lato si lascia campo libero ad iniziative commerciali sostenute da forme di promozione pubblicitaria incontrollata da parte di gruppi imprenditoriali che hanno un approccio puramente economico e arrivano a stravolgere e strumentalizzare la funzione medica, grazie alle facilitazioni e alle agevolazioni assicurate dal Governo”. “E’ un disegno – sostiene l’Uap – mascherato da espressioni suggestive come farmacie dei servizi, lotta alle liste d’attesa, che in realtà nascondono l’obiettivo di finalizzare il trasferimento di risorse e fondi pubblici a multinazionali che hanno le banche come soci di maggioranza”. “Chiediamo – conclude Giorlandino – misure urgenti che tutelino il cittadino, partecipe in maniera inconsapevole del trasferimento di funzioni e competenze nella sanità pubblica. Troppi politici sono impegnati a sponsorizzare la medicina approssimativa. Riteniamo che all’interno del ministero della Salute e del Governo ci siano politici in evidente conflitto di interesse, in stretto contatto con lobby e portatori di interessi. A questo punto le strutture accreditate, insieme ai medici e agli operatori sanitari, non possono che rivolgersi alle massime autorità dello Stato per fare chiarezza nel rispetto della professionalità e dei cittadini che hanno diritto a un’assistenza sicura per la tutela della loro salute”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)