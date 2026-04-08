Axa Italia, visite ed esami si prenotano online con un click

(Adnkronos) – Prenotare online, in totale autonomia e comodità, esami e visite presso le strutture convenzionate e, se previsto dalla polizza, richiedere, in un unico flusso, anche il pagamento diretto della prestazione, senza dover anticipare nulla. E’ il nuovo servizio di Axa Italia che aggiunge un ulteriore tassello all’ecosistema di servizi digitali disponibili nell’area salute integrata sia nella App My Axa che nell’area clienti del sito, per accompagnare le persone nell’intero percorso salute. “Con il nuovo servizio di prenotazione online, Axa Italia compie un altro passo importante nella costruzione di un ecosistema salute sempre più completo e accessibile – afferma Cristiano Gianni, Chief Health Officer del gruppo assicurativo Axa Italia – Alla base, un approccio incentrato sulla gestione personalizzata e proattiva delle specifiche esigenze di salute che, insieme a un’offerta distintiva sul mercato e alla consulenza di valore delle reti distributive, rafforza ancora una volta il nostro impegno ad accompagnare le persone in tutto il percorso salute, dalla prevenzione alla cura e nel post-cura”.

Nel dettaglio – informa una nota – basterà inserire la prestazione sanitaria desiderata, insieme al luogo di interesse, per poter consultare un elenco di strutture sanitarie convenzionate e, per quelle abilitate, prenotare direttamente online visite ed esami. Inoltre, se previsto dalla polizza, sarà possibile richiedere ad Axa il pagamento diretto della prestazione sanitaria prenotata, evitando così l’anticipo dell’importo. Il sistema di prenotazione, attivo 24/7, offre diversi vantaggi: possibilità di scegliere la struttura più adatta alle proprie specifiche esigenze; risparmio di tempo, eliminando chiamate per la prenotazione degli appuntamenti e relative attese telefoniche; gestione completa delle prenotazioni online, quando e dove si preferisce.

Il servizio, già disponibile oggi su circa 100 strutture, sarà progressivamente esteso per garantire ai clienti un’esperienza sempre più completa e flessibile, spiega la nota. Il nuovo traguardo – si legge – è un ulteriore passo nel percorso del gruppo assicurativo per costruire un ecosistema salute integrato in ottica phygital che può contare su un network di oltre 6.500 strutture sanitarie convenzionate e su un ricco menù di servizi digitali organizzati per ambiti di bisogno che, oltre alla prenotazione online, include, ad esempio, in ambito ‘primo supporto’: il tele/videoconsulto con medici generici e specialisti; ‘chiedi a un esperto’, per fare domande a professionisti sanitari e consultare le risposte ottenute da altri utenti, o strumenti gratuiti e disponibili non solo per i clienti Axa, come il ‘Mind Health Self-Check’, self-assesment digitale che fornisce prime indicazioni sul proprio stato di benessere mentale e suggerimenti su come migliorarlo. In ambito ‘prevenzione e cura’: il servizio di ricerca delle migliori strutture sanitarie che, oltre a restituire al cliente un ranking sulla performance medica delle strutture elaborato su dati del ministero della Salute, permette la prenotazione online e l’accesso a un ‘Medical Concierge’ per un supporto nella prenotazione, anche di check-up, o una richiesta di presa in carico diretta. Inoltre, l’area ‘rimborso e convenzioni’ consente ai clienti di richiedere direttamente il rimborso delle spese sanitarie e il pagamento di indennità o diarie in caso di ricovero o infortunio, o di accedere alla Card salute Axa per usufruire di una serie di sconti esclusivi su prestazioni sanitarie o prodotti e servizi per la salute e il benessere. Infine, tra i ‘servizi a domicilio’, è previsto l’acquisto e la consegna dei farmaci o servizi di assistenza professionale e pratica.

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