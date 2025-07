Barbie con il diabete di tipo 1, monitora glucosio con un cerotto a forma di cuore

(Adnkronos) – Il diabete tipo 1 riguarda circa il 10% delle persone con diabete e in genere insorge nell’infanzia o nell’adolescenza. La Mattel ha deciso di introdurre sul mercato un nuova bambola Barbie che come tanti bambini nel mondo è affetta da diabete di tipo 1. “Una iniziativa, volta a promuovere inclusione ed empatia nell’infanzia, che è frutto di una collaborazione con Breakthrough T1D, organizzazione no-profit specializzata nel diabete di tipo 1”, sottolinea l’azienda Mattel. Il diabete di tipo 1 si caratterizza per la presenza di quantità eccessive di glucosio (zucchero) nel sangue e può essere causato da un’insufficiente produzione di insulina o da una sua inadeguata azione; l’insulina è l’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue. Così la nuova Barbie è stata ideate e realizzata per aiutare i bambini a gestire senza complessi la patologia. La bambola è dotata di un Cgm (il monitoraggio continuo della glicemia) applicato al braccio,: un cerotto medico rosa a forma di cuore ed una pompa per insulina posizionata in vita. Ha anche un telefonino con l’app apposita per il monitoraggio. L’abbigliamento, una maglia blu a pois e una gonna coordinata, richiama la simbologia globale di sensibilizzazione sul diabete. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)