Dengue, salgono ancora i casi in Italia: 96 da inizio anno

(Adnkronos) – Dal 1 gennaio al 22 luglio 2025, al sistema di sorveglianza nazionale risultano 96 casi confermati di Dengue in Italia. “93 casi associati a viaggi all’estero e 3 casi autoctoni, età mediana 41 anni, 54% di sesso maschile, nessun decesso”. Sono questi i dati aggiornati dell’Istituto superiore di sanità, con cifre in aumento nell’ultima settimana. Nel bollettino precedente, al 15 luglio si contavano 83 casi di cui 1 autoctono. Le infezione autoctone riguardano al momento l’Emilia Romagna, mentre quelle importate si concentrano soprattutto in Lombardia (22 casi), Veneto (15), Lazio (14) e Toscana (13). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)