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Ebola, cresce epidemia in Congo: casi sospetti superano quota mille con 238 decessi

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Crescono i casi di Ebola in Africa. Secondo l’ultimo report disponibile sulla situazione dell’epidemia che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo (con infezioni segnalate anche in Uganda), al 26 maggio i casi sospetti hanno superato quota mille: secondo il monitoraggio sono 1.077 in totale (121 i casi confermati, di cui 110 in Ituri). Mentre i decessi sospetti salgono a 238 (17 quelli confermati). 

Il monitoraggio epidemiologico continua nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu, secondo il rapporto postato su X dal ministero della Comunicazione della Rdc e rilanciato via social anche dall’ufficio dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) in Rdc. 

L’epidemia attualmente interessa 3 province e 13 zone sanitarie, si ricorda nel report. “Le operazioni di sorveglianza, screening e sensibilizzazione della comunità rimangono intensificate nonostante le difficoltà operative segnalate sul campo”, si legge nel post. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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