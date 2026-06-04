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Email truffa su rimborsi, l’alert del ministero della Salute: “Non cliccare su link”

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Dopo la circolazione di email truffa a nome del ministero della Salute su presunti rimborsi economici per prestazioni sanitarie, arriva l’alert del dicastero.  

“Stanno circolando messaggi fraudolenti che, a nome del Ministero della Salute, comunicano presunti rimborsi economici per prestazioni sanitarie. Si tratta di un tentativo di phishing: il Ministero non invia email per erogare rimborsi”, recita un messaggio sui social. 

 

“Non cliccare sui link contenuti nei messaggi, non condividere dati personali o bancari ed elimina immediatamente l’email”, l’avvertimento del ministero, che spiega: “Per informazioni attendibili fai riferimento esclusivamente ai canali ufficiali del Ministero della Salute, della tua Regione e della tua ASL”. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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