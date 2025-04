Giornata emofilia, Furfaro (Pd): “Più attenzione istituzioni per donne con Mec”

(Adnkronos) – “In occasione della XXI Giornata mondiale dell’emofilia è doveroso ribadire la necessità di accendere un faro su una realtà ancora troppo invisibile: quella delle donne affette da malattie emorragiche congenite, spesso sottodiagnosticate e sottotrattate. Il silenzio su queste condizioni rappresenta una forma di disuguaglianza sanitaria che non è più accettabile”. Così il deputato del Pd in Commissione Affari sociali Marco Furfaro, in occasione del convegno promosso da Fedemo, Federazione delle associazioni emofilici, per la Gme 2025 che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile. “E’ necessario un impegno concreto per promuovere una campagna di sensibilizzazione nazionale che rompa il tabù e restituisca dignità, visibilità e diritti alle tante donne che vivono questa condizione – aggiunge Furfaro – Le istituzioni sanitarie devono fare la loro parte, anche attraverso lo strumento dell’audizione parlamentare specifica, per ascoltare i bisogni di associazioni e pazienti e costruire insieme soluzioni efficaci. Garantire diagnosi tempestive, accesso alle cure e riconoscimento sociale è ciò che tutti noi dobbiamo contribuire a realizzare per una sanità che voglia davvero ritenersi universale e inclusiva”, conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)