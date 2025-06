Melanoma e tumori della pelle, dermatologi Idi in campo per screening gratuiti

(Adnkronos) – Giovedì 19 giugno a Roma, dalle 9 alle 13 a Villa Pamphili presso il Centro sociale ‘Bel Respiro’, Apaim – Associazione pazienti Italia con melanoma, in collaborazione con l’Idi Irccs Istituto dermopatico dell’Immacolata e con il patrocinio del Comune di Roma – XII Municipio, darà vita alla Giornata di prevenzione e informazione sul melanoma e tumori cutanei 2025. Grazie alla collaborazione dell’Idi, gli specialisti scenderanno in campo per offrire uno screening della pelle a tutti coloro che si prenoteranno. Sarà possibile sottoporsi a una visita dermatologica gratuita, con il controllo di manifestazioni cutanee come nei e macchie solari. Allo screening si accede chiamando il numero di telefono 339.3519071. Le prenotazioni apriranno alle 10 del 13 giugno e proseguiranno fino al raggiungimento della disponibilità massima. “Abbiamo stimato che durante l’evento verranno effettuati circa 150 screening della pelle”, spiega Monica Forchetta, presidente Apaim. “Per coloro che non riusciranno a prenotarsi – sottolinea – l’invito è comunque a partecipare all’evento, in quanto in caso di rinuncia è possibile riassegnare lo slot precedentemente prenotato. E’ importante partecipare comunque, in quanto i nostri specialisti daranno consigli utili per una corretta esposizione al sole”. Quest’anno a sostenere l’iniziativa saranno presenti i dermatologi Idi. “L’Idi Irccs – afferma il consigliere delegato dell’Idi Alessandro Zurzolo – è da sempre impegnato nella promozione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie cutanee. Partecipiamo pertanto con piacere a questa Giornata di prevenzione e informazione sul melanoma e i tumori cutanei. Ringrazio l’associazione Apaim per aver voluto questa iniziativa e il Municipio XII per il patrocinio concesso. La collaborazione tra enti, istituzioni e professionisti sanitari è fondamentale per costruire una rete efficace di tutela della salute pubblica. Ci auguriamo che l’iniziativa possa contribuire ad accrescere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione dermatologica e che siano in molti a cogliere questa opportunità gratuita di screening offerta dai nostri specialisti”. Le istituzioni paludono alla giornata di prevenzione. “Siamo sempre molto contenti di patrocinare simili iniziative in quanto rispondenti alle nostre politiche sociali e di attenzione ai bisogni dei cittadini, in un’ottica di erogazione di servizi sempre più efficaci. La prevenzione rientra tra gli strumenti più concreti di salvaguardia della salute pubblica. Sosteniamo con forza l’evento e ci auguriamo che la cittadinanza partecipi numerosa”, dichiara il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti. “Come presidente della Commissione Politiche sociali e della Salute del Municipio XII – aggiunge Alessandro Alongi – considero fondamentali le iniziative di prevenzione e informazione rivolte alla cittadinanza, soprattutto quando si parla di patologie gravi, ma evitabili come il melanoma. L’accesso gratuito agli screening dermatologici rappresenta un esempio concreto di sanità di prossimità, che porta la salute tra le persone, nei luoghi della quotidianità. Ringrazio l’associazione Apaim e l’Istituto Idi per il loro impegno e auspico una grande partecipazione da parte dei cittadini”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)