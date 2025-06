Parigi capitale della medicina della riproduzione, 41° Congresso Eshre con 12mila esperti

(Adnkronos) – Parigi capitale della medicina della riproduzione per la 4 giorni del 41esimo Congresso Eshre, in programma nella Ville Lumière da domenica 29 giugno a mercoledì 2 luglio. Saranno oltre 12mila, da 138 Paesi del mondo, i partecipanti attesi al Meeting 2025 della Società europea di riproduzione umana ed embriologia. In agenda oltre 80 sessioni scientifiche, di cui 38 tenute da relatori esperti e 42 comunicazioni orali selezionate da un comitato scientifico ad hoc; 13 le sessioni poster, 185 gli espositori. Un Journal club live offrirà approfondimenti sulle principali novità del summit, mentre 5 Giovani ambasciatori le proporranno via X alla platea social. Spazio anche alla voce dei pazienti, in 4 sessioni di confronto con le principali associazioni per la fertilità. Il popolo dell’Eshre 2025 sarà ospitato al Paris Expo Porte de Versailles, tra i più grandi centri congressi d’Europa, con il suo tetto verde sulla capitale francese. Sarà “un prestigioso incontro internazionale tra i massimi esperti in scienze e medicina riproduttiva”, che “celebra oltre 4 decenni di straordinari successi nella riproduzione umana e guarda ai progressi futuri”, spiegano i promotori, presentando un “variegato programma scientifico” che spazia a 360 gradi sulla medicina della riproduzione: si parlerà di “genetica, dati globali sull’infertilità, tecniche di procreazione assistita (Pma), diagnosi pre-impianto (Pgt), endometriosi, stimolazione ovarica, ricerca sugli embrioni, fertilità maschile, considerazioni etiche, educazione alla fertilità, intelligenza artificiale, preservazione della fertilità, nuovi metodi chirurgici e altro ancora”, elenca l’Eshre dando appuntamento al 29 giugno, quando “una selezione di corsi pre-congressuali offrirà formazione su una varietà di argomenti chiave”. Anche quest’anno il congresso adotterà un formato ibrido, con la possibilità di partecipare ai lavori sia in presenza sia in modalità virtuale. Cicerone digitale al meeting la App Eshre 2025, scaricabile attraverso un QR Code dal sito dell’evento o dagli store Apple e Google Play. Già nota la prossima destinazione, la numero 42: l’Eshre 2026 passerà la Manica e si terrà dal 5 all’8 luglio a Londra, Regno Unito. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)