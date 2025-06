Pazienti con diabete: “Insulina settimanale un successo, ora arrivi in tutte le regioni”

(Adnkronos) – In Italia vivono circa 4 milioni di persone con diabete e si stima che oltre 1,3 milioni siano in trattamento con insulina basale. Per questo motivo è unanime il plauso delle associazioni dei pazienti all’introduzione della prima insulina settimanale gratuita, presentata oggi a Roma durante una conferenza stampa. Le associazioni chiedono però che “sia garantito un equo e veloce accesso alla nuova terapia in tutte le regioni” italiane. “Desideriamo ringraziare le istituzioni per il loro impegno continuo nell’innovazione del trattamento del diabete – afferma Manuela Bertaggia, presidente Fand – La loro attenzione e la partnership realizzata tra istituzioni, società scientifiche e associazioni sono sempre di più cruciali per garantire che le nuove terapie raggiungano rapidamente i pazienti. L’introduzione della prima insulina settimanale rappresenta un passo significativo: riducendo le iniezioni annuali da 365 a sole 52, offre una gestione più flessibile della malattia. E’ una concreta risposta per chi vive il diabete può aiutare a migliorare l’aderenza terapeutica e contribuisce a ridurre il carico mentale associato alla malattia cronica”. “Un accesso uniforme alle cure – prosegue Marco Sonnini, consigliere di Diabete Italia Rete Associativa Odv e presidente della Federazione Toscana Diabete – è cruciale affinché ogni paziente, indipendentemente dalla regione, possa beneficiare dei trattamenti più all’avanguardia. Per questo siamo stati parte attiva nel sollecitare sin da subito il parere favorevole all’introduzione di questa innovazione, con l’auspicio che possa anche contribuire a ridurre il rischio di complicanze e, con esse, i costi indiretti legati alla gestione del diabete. In questo senso, desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alle istituzioni che hanno sostenuto con determinazione questo processo. L’insulina settimanale non è solo un passo avanti terapeutico, ma può restituire ai pazienti in terapia insulinica una nuova libertà: la possibilità di pianificare la propria vita quotidiana senza doverla più organizzare in funzione delle molte iniezioni”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)