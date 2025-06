Salute, Daniotti (Banco Farmaceutico): “Felici di garantire insulina anche a indigenti”

(Adnkronos) – “L’accesso regolare all’insulina e ai dispositivi per somministrarla è una questione di sopravvivenza che, spesso, per barriere economiche e sociali, non è garantita. Eppure, la capacità di prendersi cura di chi è ammalato e indigente definisce la qualità della nostra civiltà. Siamo felici di poter dare il nostro contributo, di aver incontrato un’azienda che ha scelto di camminare con noi per migliorare la società, e di aver collaborato con istituzioni che hanno compreso quanto sia decisivo lavorare insieme al Terzo settore per raggiungere chi ha più bisogno”. Lo ha detto Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets, in occasione della presentazione alla Camera del progetto ‘Vulnerabili’, nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico, con il sostegno del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (Fi), e che ha come obiettivo garantire a ogni persona con diabete, indipendentemente dal suo status socioeconomico, il diritto e l’accesso alle terapie e contribuire a supportare gli operatori sanitari. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)