21.4 C
Firenze
venerdì 10 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanità, Fnopi: “Evitare infermieri di serie A e B nei rinnovi contrattuali”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – In apertura della stagione dei rinnovi contrattuali in sanità, la Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), “condividendo l’allarme lanciato dai sindacati confederali, pone l’attenzione sugli almeno 65mila infermieri impiegati nel settore privato, affinché non subiscano alcun tipo di discriminazione retributiva dalla parte datoriale, in virtù di un quadro normativo e uno scenario formativo che vanno da anni nella direzione di una crescita di competenze e responsabilità dell’intera categoria”. 

“La valorizzazione professionale deve valere in tutti i contesti organizzativi e la contrattualistica vigente deve saper adeguarsi all’evoluzione delle professioni infermieristiche e del mutato quadro dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria del nostro Paese”, scrive Fnopi in una nota, in relazione allo sciopero nazionale proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per il prossimo 17 aprile. 

“Siamo confidenti che Aiop, Regioni e ministero sposino il principio secondo il quale non esistono infermieri di seria A e di serie B – conclude Fnopi – e che i rinnovi contrattuali alle porte tengano conto degli aspetti obsoleti che ancora persistono in determinati inquadramenti, in special modo nel settore privato”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.4 ° C
23.9 °
20.4 °
42 %
1.5kmh
0 %
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1349)ultimora (772)sport (145)salute (64)Tecnologia (64)ImmediaPress (54)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati