Social, report adolescenti Ue, per quasi la metà uso problematico, 10 anni fa era il 38%

(Adnkronos) – Nel 2024 “quasi la metà degli studenti (47%) risulta avere un uso problematico (38% nel 2015) dei social. Le ragazze hanno livelli più elevati di uso problematico dei social media in tutti i Paesi”. E’ il focus sull’uso a rischio dei social e dei videogiochi presente nell’European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad). Lo studio, coordinato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche e pubblicato in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (Euda), si basa sulla rilevazione del 2024 condotta in 37 Paesi europei, tra cui 25 Stati membri dell’Ue. Espad stima che il 22% degli studenti “abbia un uso problematico di videogiochi”. Negli ultimi 2 decenni l’uso di videogiochi è diventato sempre più diffuso, “in gran parte grazie alla popolarità di smartphone e tablet. I nuovi risultati mostrano un aumento significativo dell’uso di videogiochi, con l’80% degli studenti che nel 2024 ha riferito di giocare (in aumento rispetto al 47% del 2015) – si legge nel report – Un tempo considerata un’attività prevalentemente maschile, questa pratica è diventata sempre più comune tra le ragazze, dove la prevalenza è triplicata passando dal 22% nel 2015 al 71% nel 2024. I ragazzi – concludono gli esperti – segnalano costantemente tassi di gioco più elevati, ma l’aumento è stato più graduale (dal 71% nel 2015 all’89% nel 2024)”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)