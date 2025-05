Sta per prendere il via il Tour della Salute 2025

(Adnkronos) –

In collaborazione con/author: Ben Reichert

La parola d’ordine della settima edizione del Tour della Salute? Prevenzione. Nel 2025 l’evento toccherà 15 città italiane, offrendo centinaia tra attività aggregative e consulti specialistici gratuiti. Il Tour della Salute è un’iniziativa itinerante, dedicata alla prevenzione e, soprattutto, alla promozione di stili di vita corretti e funzionali al benessere della persona. A partire dal 2018, nell’ambito dell’evento, sono stati effettuati ben 60.000 consulti medici completamente gratuiti. In un periodo storico durante il quale numerosi cittadini faticano ad accedere all’assistenza sanitaria e alle cure mediche, questi screening risultano sempre più preziosi, essendo in grado di individuare per tempo disturbi e patologie spesso subdole, scongiurando tutta una serie di conseguenze potenzialmente gravi. La prevenzione è il primo passo per trascorrere una vita lunga e in salute. Prendersi cura di sé non significa soltanto curare le malattie, ma soprattutto evitarle. Adottare uno stile di vita sano, sottoporsi a controlli periodici, informarsi correttamente, sono azioni in grado di aiutarci a mantenere corpo e mente in perfetto equilibrio. Prevenire vuol dire agire oggi per evitare problemi domani. È un atto di responsabilità verso se stessi e verso chi ci sta accanto. Da questo punto di vista Redcare può tornarci particolarmente utile, essendo un punto di riferimento prezioso quando si parla di salute e benessere quotidiano. Redcare è una parafarmacia online che mette al centro dell’attenzione i cittadini, offrendo loro una vasta selezione di prodotti di qualità, oltre a una serie di guide informative dettagliate circa le problematiche più diffuse e le possibili soluzioni. La sua missione è promuovere una cultura della salute basata sull’informazione, la prevenzione e la consapevolezza. Redcare propone integratori, dispositivi medici, farmaci da banco e prodotti per il benessere della persona. Non parliamo di una semplice parafarmacia, ma di un alleato fedele, pronto a sostenere tutti coloro che scelgono di vivere bene, partendo dalle piccole attenzioni quotidiane. Perché la salute è un bene prezioso e prevenire le malattie è il miglior investimento possibile. Tra maggio e ottobre 2025, il Tour della Salute toccherà 15 piazze italiane. La kermesse dedicata alla prevenzione prenderà il via il 17 maggio a Cremona e si concluderà il 26 ottobre in quel di Frosinone. Durante ogni tappa, che durerà un paio di giorni e si terrà di sabato e domenica, verrà allestito un “villaggio della salute e dello sport”, completato da ben 8 ambulatori specializzati, all’interno dei quali sarà possibile sottoporsi a screening e consulti cardiologici, reumatologici, psicologici e nutrizionali, ma anche a test dell’equilibrio e valutazioni audiometriche. La novità di quest’edizione sta nella presenza di uno specialista della salute orale. Inoltre, non mancherà uno sportello presenziato da un medico veterinario. Tra le attività in programma, dedicate sia agli adulti che ai bambini, figurano numerose discipline sportive. Queste avranno l’obiettivo di sensibilizzare i presenti circa l’importanza dell’attività fisica, nell’ottica della salvaguardia della salute e del benessere psicofisico. Ma in quali città farà tappa il Tour della Salute 2025? Le piazze selezionate sono quelle di Cremona, Foligno, Castelfranco Veneto, Pesaro, Prato, Forlì, Rovereto, Novara, Olbia, Brindisi, Pescara, Caserta, Cosenza, Messina e Frosinone. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)